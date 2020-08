HKScan ja Valio: Selkeä ei glyfosaatin käytölle kasvustossa

Carolina Husu

Tänä kesänä kysymyksiä glyfosaatin käyttöön liittyen on tullut runsaan jälkiversonnan vuoksi ainakin HKScanille tavallista enemmän.

"Asia on hyvin yksiselitteinen, glyfosaatin käyttö kasvustossa on kielletty", alkutuotannon strategiajohtaja Ulf Jahnsson HKScanilta kertoo.

Yhtiö ohjeistaa asiasta joka syksy tuottajien käyttämän Sinetti-järjestelmän kautta. Tilannetta seurataan myös rehutehtaiden testien ja vilja-alan yhteistyöryhmä VYRin raporttien kautta. "Tämä perustuu tuottajien maalaisjärkeen. Jos he ovat vähänkin epävarmoja, he kysyvät", Jahnsson sanoo.

Tänä kesänä kysymyksiä on tullut runsaan jälkiversonnan vuoksi paljon. "Tällaisena syksynä asiasta on hyvä muistuttaa. Asia on esillä myös tuottajien Facebook-ryhmässä."

Myös Valion tuotantotapaohjeissa kielletään glyfosaatilla pakkotuleennetun viljan käyttö jäämäriskin vuoksi, kertoo alkutuotantojohtaja Ilkka Pohjamo.

Hänen mukaansa maitotilayrittäjät ovat hyvin sitoutuneet noudattamaan tuotantotapaohjeita.

"Maitotiloilla on yleistä hyödyntää viljaa murskeviljan ja kokoviljasäilörehun muodossa. Tänä vuonna näiden menetelmien käyttö lisääntyy", Pohjamo toteaa.