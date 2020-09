Hankkija vakuuttaa, ettei ole tuomassa vehnää junilla Venäjältä

Kari Salonen

Venäläiset junavaunut odottivat purkamista Naantalin satamassa perjantaina.

Venäjältä on tuotu rautateitse vehnää Naantaliin Suomen Viljavan varastoon lähes juna päivässä tahtia heinäkuun lopulta lähtien. Viljan määränpäätä ei ole kerrottu eikä Viljava kommentoi asiaa.

Perjantaina purettiin yöllä tullutta pitkää viljajunaa Naantalin satamassa sijaitseviin siiloihin.

VR kertoi kuljetuksesta viime viikolla. Viljarahti on raideyhtiölle tärkeää, kun muu kuljetettava on vähentynyt. Raideyhteyden käytön taustalla on arveltu olevan Venäjän hyvä viljasato. VR:n mukana vilja matkaa Naantalin kautta maailmalle.

Kentällä velloo kuitenkin huhuja, että ostaja olisi Hankkija. Vilja- ja raaka-ainekaupan johtaja Tarmo Kajander Hankkijalta on kiukkuinen huhuista, joita joku tuntuu ruokkivan. "Ne eivät pidä paikkaansa eikä vilja ole tulossa Hankkijalle."

Kajander sanoo tietävänsä viljan kuljetuksista Venäjältä Naantaliin sen verran kuin VR on kertonut.

Toimitusjohtaja Pasi Lähdetie Suomen Viljavalta on yhtä vaitonainen.

Myös Raisiosta todetaan, ettei yhtiöllä ole mitään tekemistä vehnäkuljetusten kanssa.

Sinällään esteitä viljan jäämiselle Suomeen ei liene. Viljoista ei tällä hetkellä peritä tuontitullia tai tulli on nolla euroa, maa- ja metsätalousministeriöstä kerrotaan.

Vainikkalan kautta tulevan vehnäerän määrää ei ole kerrottu, mutta epävirallisesti on arvioitu, että koko erä voisi olla 60–65 miljoonaa kiloa eli yhden ison valtamerilaivallisen verran.

Yli puolet vehnistä lienee jo toimitettu Naantaliin ja rautatiekuljetukset jatkuvat syyskuun loppuun.

Venäjällä on korjattu suuri vehnäsato, mikä saattaa ohjata vientiviljaa kulkemaan myös Suomen satamien kautta.