Britanniassa hallitus julkaisi näyttävän kiitoksensa viljelijöille – katso video!

Britannian pääministerin virallisella Twitter-tilillä julkaistiin sunnuntaina video, jolla pääministeri ja maan hallitus kiittävät viljelijöitä näiden tekemästä työstä taistelussa koronavirusta vastaan.

"Maamme viljelijät ovat yhdistäneet voimansa ruokkiakseen kaikkien neljän maan kansalaiset", tviitin saatteessa todetaan viitaten Yhdistyneet Kuningaskunnat muodostaviin Englantiin, Skotlantiin, Walesiin ja Pohjois-Irlantiin. Videon lopussa kansalaisia pyydetään jakamaan videota eteenpäin ja näin osoittamaan oman kiitoksensa tuottajille.

Pääset katsomaan videon klikkaamalla oheisessa kuvassa olevaa sinistä nuolta.

Across the UK our farmers have united to feed and support all four nations. When we work together, we make great progress.



Thank you to all our farmers and growers for helping us combat coronavirus. pic.twitter.com/4wa4VlKF4x