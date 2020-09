Maaninkalaistilan puinnit käynnistyivät maanantaina – ensi viikolla alkaa kolmannen rehusadon teko

Kevät oli kolea ja kesä helteisen kuuma Kuopion Maaningalla, kuten muuallakin maassa. Kuivuus on vaivannut koko kasvukauden ajan.

Jukka Koivula

Maaninkalaisen viljelijän Markus Rytkösen tilan puintityöt teetetään ulkopuolisilla urakoitsijoilla.

Kuopion Maaningalla Haatalan kylässä puintityöt käynnistyivät toissapäivänä maanantaina.

”Puinnit valmistuvat muutamassa päivässä viikon sisällä, jos vain sateilta säästytään. Teetän puintityöt kokonaisuudessaan ulkopuolisilla urakoitsijoilla”, Kuikkalahti Dairy -lypsykarjatilan isäntä Markus Rytkönen sanoo.

Tilan 240 peltohehtaarista noin 50 hehtaarilla kasvaa ohraa ja vehnää.

Loput 190 hehtaaria ovat nurmella.

Kaikki rehu menee tilan omalle 400-päiselle karjalle.

”Lypsäviä lehmiä meidän tilalla on 220”, Rytkönen esittelee.

Kun puinnit on saatu pois päiväjärjestyksestä, ensi viikolla siirrytään kasvukauden kolmannen rehusadon tekemiseen.

”Ensimmäinen rehusato tehtiin kesäkuun puolivälissä ja toinen heinäkuun loppupuolella”, viljelijä kertoo.

Maaningalla kevät oli kolea ja kesä helteisen kuuma, kuten muuallakin maassa.

Kuivuus on vaivannut koko kasvukauden ajan.

”Tosi kuivaa on ollut. Ensimmäisen ja toisen rehusadon saanti on jäänyt viime vuoteen verrattuna 500 kuiva-ainekiloa pienemmäksi per hehtaari.”

Kuivuudesta huolimatta Rytkönen kertoo olevansa kasvukauteen kohtuullisen tyytyväinen.

