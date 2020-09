Katso video: Näin peruna nousee ajettavalla urakointikoneella – hehtaarin perunat on korjattu kolmessa tunnissa

Veikko Niittymaa

Tärkkelysperunaa nostettiin viime viikon torstaina Pöytyällä erinomaisissa oloissa.

Tärkkelysperunan nostokausi on alussa, ja näkymät ovat vähintään tyydyttävät, toteaa viljelypäällikkö Kimmo Pusa Finnamyliltä Kokemäeltä.

Finnamylillä on kaksi perunatärkkelystä jalostavaa tehdasta. Kokemäen tehtaan käyntikausi alkoi kaksi viikkoa sitten ja Lapuan yksikkö starttasi viime viikon maanantaina.

Perunan nostot ovat edenneet tehtaiden raaka-ainetarpeen tahdissa, ja raaka-ainetta on saatu riittävästi tehtaille, Pusa kertoo.

Tärkkelysperunan laatu tyydyttää jalostajaa. Kokemäen tehtaan vastaanottamassa perunassa on kauden alussa ollut tärkkelystä lähes 20 prosenttia, mikä on selvästi enemmän kuin vuosi sitten. Satokin on keskinkertainen, Pusa kertoo.

Etelä-Pohjanmaalla tärkkelystä on ollut perunamukuloissa hieman vähemmän, mutta tärkkipitoisuus on sielläkin nousussa.

Viljelijälle maksetaan tärkkelyksestä, ei perunatonneista. Tärkkelyssato on ollut kauden alussa vähintään yhtä iso kuin vuosi sitten.

Hallat eivät ole toistaiseksi kiusanneet. Vähät yöpakkaset ovat olleet niin lyhytaikaisia, etteivät ne ole vikuuttaneet perunaa. Kasvustot ovat edelleen terveitä ja elinvoimaisia, mikä enteilee hyvää satoa.

Auringonpaiste tekee hyvää perunalle.

Vuosi sitten hallaöitä oli ollut tähän mennessä jo useita, Pusa muistelee.

Kesäkuun kuivuus ja helle kiusasivat perunaa ja vettä olisi saanut tulla enemmän, mutta vaikutukset olivat pienempiä kuin muilla viljelykasveilla. Juhannuksen jälkeen saadut sateet tulivat juuri parahiksi perunalle.

Nostokautta kestää lokakuun puoliväliin tai vähän sen yli.

Tärkkelystehtaat käyvät joulukuun alkuun saakka. Käyntikauden pituus on noin sata päivää.

Suurin osa perunasta nostetaan hinattavilla nostokoneilla, mutta ajettavat urakointikoneet yleistyvät hiljalleen.

Säkyläläinen Atte Mäkitalo nosti viime viikon torstaina perunaa Pöytyällä isolla kimppakoneella. Yhdeksän tilan yhteiskoneella nostetaan vuosittain 150 hehtaaria tärkkelys- ja ruokaperunaa eri puolilla Pyhäjärvi-seutua.

Sato on Mäkitalon mukaan ollut aika keskinkertainen, mutta vaihtelua on paljon. Keskisato on nostojen alussa ollut 30–35 tonnia hehtaarilta.

Nostokone kerää kerralla kahden perunapenkin sadon. Hehtaarin nostamiseen menee aikaa kolmisen tuntia, Mäkitalo kertoo.

Nostokauden alku on ollut helpohko, ja torstaina maa vielä pölysi. Pienet sateet eivät nostoa haittaa, Mäkitalo toteaa. Lisäksi perunamaat ovat usein hyvin läpäiseviä ja kestävät sadetta.