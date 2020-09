Keskustan kansanedustaja vaatii sianlihantuonnin lopettamista afrikkalaisen sikaruton vaivaamista maista

Kari Salonen

Saksa on EU:n sianlihajätti, joten siellä viime viikolla todettu afrikkalainen sikarutto sattaa sekoittaa EU:n sianlihamarkkinat pahan kerran.

Keskustan kansanedustaja Mikko Savola vaatii sianlihantuonnin laittamista jäihin maista, joissa esiintyy afrikkalaista sikaruttoa (ASF). "Nyt jos koskaan on tehtävä kaikki toimet taudin ehkäisemiseksi", Savola toteaa tiedotteessaan.

Maa- ja metsätalousvaliokuntaan kuuluva kansanedustaja suosittelee, että suomalaiset suosisivat kotimaista lihaa julkisia hankintoja myöten.

"Tauti olisi katastrofi suomalaiselle maataloudelle. Esimerkiksi Saksassa todetun tapauksen jälkeen sianlihan hinta putosi melkein 14 prosenttia, vienti sukeltaa ja aloitetut rajaustoimet voivat kasvaa merkittäviksi", Savola viittaa Saksan ensimmäiseen ASF-tapaukseen viime viikolla.

Suomessa jo tehty toimia afrikkalaisen sikaruton torjumiseksi: villisikojen metsästystä on helpotettu sääntöjä muuttamalla kuten sallimalla pimeänäkölaitteet. Savolan mielestä muutkin torjumiskeinot on selvitettävä. Hän mainitsee "Tullilla on jo käytössä muutamia ruokakoira, joiden yleistämiselle on nyt tarvetta. Lisäksi laittomien elintarvikkeiden maahantuontiyrityksistä tulee sakottaa tai yrityksen ollessa kyseessä jopa toiminta pysäyttää."

Afrikkalainen sikarutto on viruksen aiheuttama sikojen ja villisikojen tauti. Se leviää helposti eikä siihen ole hoitoa tai rokotetta. Tauti ei tartu ihmisiin edes sairastuneen eläimen lihaa syömällä.

EU-säädösten mukaan sianlihan tai villisianlihan sekä niitä tehtyjen elintarvikkeiden tuonti on kielletty unionin sisällä vain alueilta, joilla on voimassa ASF:n takia asetutut rajoitustoimet.

Ruokavirasto valmiina ottamaan ohjat ASF-tiedotuksesta – myös MTK:lla valmis toimintamalli: "Siihen, mihin voi varautua, on varauduttu"