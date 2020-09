Ruokavirasto aloittaa viljelijätukien ennakoiden maksamisen 1.10. luonnonhaittakorvauksella – Viljelijä voi tarkistaa maksetut tuet Vipu-palvelusta

Ennakkomaksujen osuus on 85 prosenttia korvauksen määrästä. Ennakkona maksetaan yhteensä noin 420 miljoonaa euroa.

Juho Leskinen

Ennakkona maksetaan yhteensä noin 420 miljoonaa euroa.

Ruokavirasto tiedottaa aloittavansa 1.10. luonnonhaittakorvauksen ennakoiden maksamisen maatiloille. Luomukasvintuotannon ennakoiden maksaminen alkaa puolestaan 8.10.

Viljelijät saavat maksuja tileilleen ensimmäisestä maksupäivästä lähtien sitä mukaa, kun kunnat ja ely-keskukset hyväksyvät maksuaineistoja. Viljelijä voi tarkistaa tilalleen maksetut tuet Vipu-palvelusta.

Ennakkomaksujen osuus on 85 prosenttia korvauksen määrästä. Normaalisti osuus on 75 prosenttia, mutta nyt se suurempi EU-komission esittämän poikkeuksen ansiosta. Sama käytäntö on ollut myös vuosina 2015–2019.

Yhteensä luonnonhaittakorvauksen ennakkoa maksetaan viljelijöille noin 420 miljoonaa euroa. Loppuosan korvauksesta Ruokavirasto maksaa joulukuussa.

Luomusitoumuksiin oli mahdollista hakea vuoden jatkoaikaa. Tämän takia ely-keskuksilta kuluu sitoumusten käsittelyssä tavallista enemmän aikaa ja luomukorvaus maksetaan hieman viime vuotta myöhemmin, Ruokavirasto tiedottaa.

Luomukasvintuotannon korvauksen ennakkomaksujen yhteissumma on noin 39 miljoonaa euroa. Korvauksen loppumaksun hakijat saavat ensi vuoden touko–kesäkuussa.

Myös luonnonhaittakorvauksen kotieläinkorotukset ja luomukotieläintuotannon korvaukset maksetaan ensi vuoden touko–kesäkuussa.

Ruokavirasto maksaa lokakuun aikana myös porotalouden eläinkohtaisen tuen ja mehiläistalouden pesäkohtaisen tuen.

Marraskuussa käynnistyvät ympäristökorvauksen, eläinten hyvinvointikorvauksen ja metsämarjojen ja -sienten varastointituen maksut. Ympäristökorvauksen ennakoiden osuus on 85 prosenttia korvauksen määrästä.

Joulukuussa maksettavina ovat perustuki, viherryttämistuki, nuoren viljelijän EU-tuki, peltokasvipalkkio, EU:n eläinpalkkiot, kansalliset peltotuet, luonnonhaittakorvauksen loppumaksu ja ympäristötuen erityistukisopimukset.

Viljelijätukien tavoitteellinen maksuaikataulu, syksy 2020