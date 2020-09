Ruotsissa maatalous selätti koronapandemian aiheuttamat ongelmat – kotimaisen ruuan kysyntä jatkaa kasvuaan

Pixabay

Ruotsalaista maaseutua. Kuvituskuva.

Maanviljelijöillä on kykyä selättää elinkeinonsa kohtaamat kriisit kuten kuivuus tai tautien leviäminen. Tämä taito on auttanut maataloutta ja muita niin kutsuttuja vihreitä toimialoja jatkamaan tuotantoaan koronapandemian aiheuttamien ongelmien, keskellä, toteaa Ruotsin tuottajajärjestön LRF:n toimitusjohtaja Anna-Karin Hatt järjestön tiedotteessa. Esimerkkinä korona-ajan ongelmista Hatt mainitsee ongelmat kausityövoiman saatavuudessa.

Korona-aikana peruselinkeinoja kannattelee myös se, että poikkeustilanne saanut ruotsalaiset arvostamaan elintarvikkeiden omavaraisuutta ja kotimaista ruokaa, ilmenee LRF:n maanantaina julkaisemasta toimialaraportista.

Raportti pitää sisällään ensimmäisen vihreiden elinkeinojen toimialaindeksin, joka julkaistiin maanantaina 14.9. Siinä on mukana viisi toimialaa: eläimet, puutarhanhoito, kasvinviljely, palvelut ja jalostus sekä metsätalous. Indeksin mukaan parhaiten pärjäävät puutarhatalous ja lihantuotanto.

Indeksiä varten teetetyn kyselyn aiheita olivat muun muassa hintamielikuva, kannattavuus, kysyntä ja laajennussuunnitelmat. Kysely keräsi 950 vastausta.

Päättäjien tietämys vihreistä elinkeinoista on Hattin mukaan heikko, mutta korona on alkanut muuttaa heidän asenteitaan. Pandemia on muun muassa aiheuttanut kiivasta keskustelua elintarvikkeiden omavaraisuudesta, joka Ruotsissa on vain noin 50 prosenttia. Toisin sanoen ruotsalaiset ovat hyvin riippuvaisia ulkomailta tuodusta ruuasta, mikä tekee ruokajärjestelmästä alttiin häiriöille, Hatt muistuttaa.

Hän toivoo, että ravintolat sekä julkiset keittiöt alkavat ostaa enemmän kotimaista ruokaa. "Meillä on hyvät edellytykset lisätä ruotsalaisen lihan ja vihannesten tuotantoa, jos kysyntä jatkuu."

LRF: Grönt näringslivsindex

Lue myös: Kausityövoiman tilauslennot olivat menestys: "Tässä meillä olisi valmis malli, miten tuoda brittituristeja tautiturvallisesti Suomeen joulusesongin aikaan"