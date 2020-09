Korona peruutti halloween-juhlat – viljelijällä käsissään 30 000 myymätöntä kurpitsaa

Ruotsalainen viljelijä Magnus Magnusson on pulassa. Kuusi hehtaaria kurpitsoita, joiden vakituiselle ostajalle ne eivät tänä vuonna kelpaa.

Sanne Katainen

Kurpitsat ovat perinteisiä halloween-koristeita. Kuvituskuva.

Ruotsalainen viljelijä Magnus Magnusson on aikamoisen urakan edessä: Mistä löytää ostaja 30 000 kurpitsalle? Yleensä lähes kaikki Magnussonin kurpitsat ovat menneet Lisebergin huvipuiston halloween-juhlien koristeiksi. Koronaepidemian takia Göteborgissa sijaitseva huvipuisto on kuitenkin toistaiseksi suljettu.

Kurpitsoiden mätäneminen pellolle ei ole missään tapauksessa hyvä asia. Niiden viljely on kallista erityisesti siksi, että sadonkorjuu ja varsien leikkaaminen tehdään käsin. Kurpitsat ovat onneksi vain pieni osa Magnussonin tuotantoa. Hän on yksi Ruotsin suurimmista ruokaperunantuottajista. Kurpitsa-ala on ainoastaan 6 hehtaaria, kun perunoita kasvaa 300 hehtaarilla.

Magnusson koettaa löytää kurpitsoilleen uutta ostajaa muun muassa peruna-asiakkaidensa ja tukkujen kautta. Toistaiseksi ei ole tärpännyt.

Kurpitsavuosi on viljelijän mukaan ollut hyvä. Kylmä ja sateinen heinäkuu on kasville omiaan, koska keskimmäinen kesän kuukausi on niiden kasvulle parasta aikaa. Elokuun hieno sää avittaa kasvua entisestään. Kurpitsan korjuu alkaa lokakuun alussa, Magnusson kertoo LandLantbruk- lehdelle.

LandLantbruk: Söker nya köpare efter coronadrabbad pumpaförsäljning

