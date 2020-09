Perheyritys nikkaroi jopa 300 varastolaatikkoa päivässä – laatikon luvataan kestävän asiallista käyttöä 20 vuotta

Viljelijöiden keskittyessä viljelyyn laatikonteon ammattilaisille on kysyntää. Vuosia kestävä laatulaatikko on pitkän kehitystyön tulos.

Kai Tirkkonen

Teollisuushallissa riittää vilinää. Hihnalla kulkeva puutavara matkaa pian asiakkaalle valmiina varastolaatikkona. Sesonkiaikaan yritys tuottaa sadasta kolmeensataan laatikkoa päivässä.

Pyhäjoella tuotetaan satoa korjaavien viljelijöiden tarpeisiin tuhansia peruna- ja vihanneslaatikoita. Perheyritys Pyhäjoen Puu Oy:n päivätahti on sesonkiaikaan jopa kolmesataa varastolaatikkoa.

Valikoima on laaja. Vaativa asiakas voi valita mieleisensä miltei sadasta laatikkomallista. Sadonkorjuun jälkeen yrityksen tuoterepertuaari laajenee talveksi täyttämään teollisuusyritysten tarpeita.

Vuotuinen pääsesonki ajoittuu heinäkuusta lokakuuhun. Viljelijöiden tarpeisiin ja nopeisiinkin tilauksiin pyritään reagoimaan tekemällä pitkää päivää.

"Kuljin 1970-luvun alussa tässä samaisessa teollisuushallissa työttömien työllistyskurssilla. Se oli hyvä kurssi", yrittäjä Päiviö Nikki virnistää.

Nyt Nikin perheyritys työllistää reippaat kymmenen henkeä ja vuotuinen liikevaihto on puolitoista miljoonaa euroa. Varastolaatikoita toimitetaan kaikkialle Suomeen. Myyntiä on ollut myös Ruotsiin ja Turkkiin.

Menestyksen tekijöiksi Nikki kertoo hyvät asiakkaat, ja laadukkaita laatikoita tekevän työporukan. "Tässä on nähty vaikeita aikoja, mutta kaikesta on selvitty, kun asiakkaat ovat luottaneet meihin ja tuotteisiimme."

"Pyrimme osaltamme auttamaan myös asiakkaitamme tarpeen mukaan. Esimerkkinä tuotteemme ovat kaikille samanhintaisia, vaikka pieni asiakas tilaisi vain muutaman laatikon. Emme myöskään peri lyhyen aikavälin kiiretilauksista suurempaa hintaa."

Yrittäjä lupailee laatikoidensa kestävän asiallista käyttöä parikymmentä vuotta. Kestävyys varmistetaan käyttämällä liitoksissa vankkojen naulojen lisäksi myös liimaa. Päämateriaalina palvelee tiheäsyinen kotimainen mänty- ja kuusisahatavara.

"Puutavara on yrityksen ylivoimaisesti suurin kustannuserä. Lankun laadusta ei voi tinkiä, eikä oikein hinnastakaan. Meidän kokoisemme yritys joutuu maksamaan vientiin kelpaavasta puutavarasta täyden hinnan", Nikki kertoo.

Puutavaran kustannuksia kompensoidaan omalla pajalla ja kädentaitoisella työvoimalla. Yritys huoltaa ja kehittää koneitaan itse, osa tuotantokoneista on kokonaan itse rakennettuja. "Tällä tavalla kyetään säästämään kustannuksia merkittävästi, ja koneet toimivat juuri meille sopivalla tavalla."

Koneinvestointien ja oman innovoinnin ansiosta varastolaatikoiden tuotanto alkaa olla pitkälti automatisoitua. "Aika pitkälle on tultu lähtöpisteestä", Nikki nauraa. "Ensimmäiset sata laatikkoani tein takapihalla kolmistaan halkosirkkelin ja vasaran kanssa."

Tuotantomenetelmien ohella myös varastolaatikot ovat kehittyneet matkan varrella. Nykyisin materiaalina käytetty puutavara höylätään ja laatikon sisäpuolella olevat kulmat pyöristetään kolhujen välttämiseksi. Ristituet auttavat laatikkoa säilyttämään ryhtinsä ja tylpistetyt kulmat helpottavat varastointia.

Kehitystyö on kannattanut. "Tuotteilla on kysyntää ja tuotantoa on voitu tasaisesti kehittää. Poikani kanssa vireillä on sukupolvenvaihdos, hänen on tästä hyvä jatkaa", Nikki myhäilee.