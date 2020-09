"Joku pitää tällaista järjestelmää kyttäyksenä – minulle se sopii hyvin ja tässä on idea muidenkin käyttöön", lomittaja kertoo

"Työyksikköäni on suurennettu jo neljästi vuosien varrella. Lomatoimiston toiminta on mennyt aina vain parempaan suuntaan."

Maatilat vähenevät kovaa kyytiä ja tarve suurempiin lomitusyksiköihin kasvaa. Oma yksikköni liitetään ensi vuoden alusta Sastamalan paikallisyksikön alaisuuteen. Yli neljännesvuosisadan taakse jäävä palvelus nykyisessä yksikössä tekee mielialan haikeaksi, mutta samalla uusi, suurempi toimija lisää uskoa tulevaisuuteen.

Sastamalan kaupunki hoitaa vuoden alusta melkein koko Pirkanmaan lomitukset. Tämä muutos takaa nykyisille alueen maatalouslomittajille paremmat työnäkymät.

Työyksikköäni on suurennettu jo neljästi vuosien varrella. Lomatoimiston toiminta on mennyt aina vain parempaan suuntaan. Nykyisellään se on toiminut hienosti. Olen jopa tykännyt käydä töissä.

Toivottavasti sama positiivinen vire jatkuu. Isompi yksikkö leveämmillä hartioilla pystyy paremmin säilyttämään palvelut ja jopa kehittämään niitä. Säilyttämistä kaipaa nykyinen Lempäälän yksikössä käytössä oleva erinomainen päivystysjärjestelmä.

Lomatoimiston virka-ajan ulkopuolista päivystysjärjestelmää ei ole käytössä jokaisessa yksikössä. Lempäälässä esimiehet ovat päivystäneet varallaolokorvauksella lomittajien työaikaa valvovaa mobiilijärjestelmää. Tämä on luonut turvaa ja vähentänyt työn aiheuttamaa henkistä kuormitusta.

Minua ei ole ikinä tarvinnut päivystäjän herättää töihin, mutta olen levollisella mielellä iltaisin käynyt nukkumaan tietäen, että päivystäjä viimeistään herättää töihin. Yöunet jäävät joskus todella vajaiksi, varsinkin kun tekee ylimääräisiä työvuoroja, pommiin nukkuminen on inhimillistä.

Päivystäjä myös huolehtii, että työvuoro päätetään ajallaan ja soittelee perään, jos mobiilikuittausta ei kuulu. Tämä lisää varsinkin yksinasuvien turvaa, joku huolehtii pääsysi kotiin. Päivystäjä on myös neuvonut ongelmatilanteissa, järjestänyt tarvittaessa apua naapuritiloilta tai työkavereista.

Joku pitää tällaista järjestelmää kyttäyksenä. Samalla lailla pitää moni teinikin vanhempien huolenpitoa. Minulle tämä on kuitenkin sopinut hyvin, ja toivoisinkin tämän järjestelmän säilyvän. Tässä on idea muidenkin käyttöön.

Ari Lankila

maatalouslomittaja

Lempäälän kunta

