Joka kolmas viljapelto jää puimatta tai sato kelpaa vain poltettavaksi Satakunnassa

Puinneissa otetaan loppukiriä. Neljäsosa pelloista on edelleen korjaamatta, eniten Etelä- ja Keski-Pohjanmaalla. Vaihteleva kesä kiusasi erityisesti ohraa, jonka sato jää vaatimattomaksi.

Johannes Tervo

Hanna Kankaanpää lopetteli syksyn puintisesonkia maanantaina Ilmajoella. Jäljellä oli kahdeksan hehtaaria kauraa.

Viljojen puinnit ovat kääntymässä loppusuoralle. Sato on jäämässä tavallista pienemmäksi ja etenkin ohra on kärsinyt oikukkaista säistä. Puimatta jää tämän hetken ennusteen mukaan 5–15 prosenttia kevätviljoista, Satakunnassa jopa 40 prosenttia, ProAgrian tiistain kasvutilannekatsauksessa arvioidaan.

Tiedotteen mukaan korjuu on myöhässä ja puinnit venyvät lokakuulle, mutta myöhäisiä vuosia on ollut ennenkin kuten vuosina 2015 ja 2017. "Sään poutaantuessa luottamus puintien edistymiseen ja sadon laadun säilymiseen on kohentunut."

Kevätviljoista on puitu 60–80 prosenttia, mutta Etelä- ja Keski-Pohjanmaalla korjuu on vasta puolivälissä.

Syyskuussa on satanut lähes joka toinen päivä ja pellot ovat alkaneet pettää koneiden alla. Hämeessä on puolestaan kuivaa ja vihannesmaita on kasteltu.

Viljasadon laatu on säilynyt odotettua paremmin sateista huolimatta. Tähkäidäntää on lakopaikoissa Varsinais-Suomessa, Pohjois-Savossa ja Etelä-Pohjanmaalla. Tilojen väliset erot viljasadoissa ja laaduissa ovat isoja.

Kaura ja syysviljat selvisivät parhaiten alkukesän kuivuudesta, Pohjois-Savossa ja Pohjois-Pohjanmaalla myös herne. Rehumaissikin onnistui maito-Suomen ydinalueilla Pohjois-Savossa ja Keski-Pohjanmaalla.

Ohra kärsi härkäpavun ohella pahiten kesän vaihtelevista säistä ja jälkiversontaa on runsaasti. Öljykasvien sato jää niukaksi etelässä tuholaisten takia. Epäonnistumiset voivat verottaa tulevien vuosien palko- ja öljykasvien viljelyintoa, ProAgriassa pelätään.

Syysvehnän korjuu on lopuillaan ja sato on rukiin tapaan pääosin laadukas. Sakoluvut ovat korkeita, mutta vehnää päätyy rehuksi matalan valkuaisen takia.

Kevätviljojen puinnit ovat edenneet nyt nopeasti. Ohrasta on puitu kolme neljäsosaa, Etelä-Pohjanmaalla vasta puolet. Sato on jäämässä 50–85 prosenttiin normaalista, heikon tilanne on maan lounaiskolkassa. Laatu vaihtelee laidasta laitaan.

Kauran korjuu etenee samaa tahtia ohran kanssa ja myös satoerot ovat isoja.

Kevätvehnästä kaksi kolmasosaa lienee tallessa, eniten etelän ja lännen suotuisilla viljelyalueilla. Satoa kuvataan tyydyttäväksi, Uudellamaalla heikoksi. Myös kevätvehnää jää puimatta.

Kevätrypsin korjuu on edennyt lähes kevätviljojen tahdissa, mutta rapsia viedä odotellaan ja korjuukautta kestää sään salliessa lokakuun puoliväliin. Sato saataneen lähes kokonaan talteen, mutta kiloja kertyy vähän ja laatukin on kirjavaa.

Härkäpapun korjuu on alussa etelässä ja satonäkymät vaihtelevat hiekosta tyydyttävään. Osa kasvustoista murskattiin syyskylvöjen alta.

Herneen tilanne on hieman parempi ja etelän ja lännen rannikkoseuduilla herne on likimain laarissa, muualla vasta aloitellaan. Sato on tyydyttävä, Pohjois-Savossa ja -Pohjanmaalla jopa hyvä.

Syyskylvöt ovat kärsineet myöhäisestä kaudesta ja rukiin ala jäi neljänneksen viime vuotta pienemmäksi. Syysvehnää on mennyt maahan viime vuoden tahtiin, vaikka intoa olisi ollut alan kasvattamiseen. Orastumisessa ei ole ollut ongelmia, mutta kahukärpäsiä ja etanoita on jouduttu torjumaan.

Peltojen syysmuokkaukset ovat aivan alussa. Sängelle aiotaan jättää pelloista noin puolet pelloista, kaakossa enemmän. Kerääjäkasveja ei juuri ehditty kylvää.

Nurmet ovat jatkaneet voimakasta kasvuaan sateiden ja lämpimän sään ansiosta. Laidunkauden arvioidaankin jatkuvan eteläisessä Suomessa vielä pari viikkoa, mikäli säät jatkuvat yhtä lämpiminä. Pohjois-Suomessa laidunkausi on ohi.

Kolmatta säilörehusatoa on päästy korjaamaan koko maassa, mutta likikään kaikki eivät sitä tee hyvän ensimmäisen ja toisen niiton ansiosta. Säilörehusato on tavallista parempi Lappia ja osin Pohjois-Savoa lukuun ottamatta,

Perunoiden nostot jatkuvat sateiden sävyttäessä korjuuta. Pohjois-Pohjanmaalla nostoja jo lopetellaan, muualla lähestytään puoliväliä. Sato on varsin tyydyttävä.