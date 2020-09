Paristoista peltolannoitteita tekevä yritys sai maailmanvalloitukseen EU-tukea 200 000 euroa – "EU:n rahoitusmahdollisuuksia tulisi hyödyntää Suomessa huomattavasti enemmän"

Pekka Fali

Tracegrow'n henkilöstöä vuonna 2018 Kärsämäellä.

Käytetyistä paristoista lannoitteita valmistava Tracegrow Oy sai EU EIT RawMaterials -rahoitusta 200 000 euroa.

Tracegrow on kehittänyt menetelmän, jossa saadaan kemiallisen prosessin jälkeen valmistettua alkaliparistoista mangaani- ja sinkkipitoista hivenaineliuosta maatalouden tarpeisiin. Kaikista maailman paristoista on alkalia 75–85 prosenttia ja raaka-ainetta on saatavilla maailmanlaajuisesti.

Nyt suurin osa alkaliparistoista menee yrityksen mukaan kaatopaikalle. Yritys pyrkii tulevien vuosien aikana 100 miljoonan euron liikevaihtoon ja merkittävään pääsyyn maailman vientimarkkinoille.

"Ratkaisumme pystyy jopa kaksinkertaistamaan kierrätystehokkuuden, jonka tämänhetkiset ratkaisut pystyvät alkaliparistoille tarjoamaan", kertoo Tracegrow'n toimitusjohtaja Mikko Joensuu.

Tracegrow on vuosia kehitellyt Oulun yliopiston kanssa yhteistyössä teknologiaansa. Tavoitteena on kasvattaa kiertotalouden menetelmillä valmistettavia tuotteiden määrä sekä edelleen jalostaa nykyistä tuotetta.

”Mielestäni EU:n tarjoamia rahoitusmahdollisuuksia tulisi hyödyntää Suomessa huomattavasti enemmän, ja eihän näistä mahdollisuuksista edes tiedetä meillä tarpeeksi yrityskentässä. Onneksi löysimme Innovation Manager Finland Oy:n avuksemme”, Joensuu kertoo.

EU EIT RawMaterials -ohjelman rahoitusta saa innovatiivisiin materiaalin käsittelyyn ja kierrätykseen liittyviin kehityshankkeisiin, joissa tavoitellaan voimakasta kansainvälistä kasvua.

