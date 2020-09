Aila-myrsky jätti omenat rauhaan – kausityövoiman puute ja viileän märkä heinäkuu nipistävät puutarhamarjojen satoja

Viime vuonna omenasato rikkoi 8 miljoonan kilon rajan. Mansikoita puolestaan kerättiin 18 miljoonaa kiloa. Vielä on vaikea arvioida, millaisia määriä tarhoilta, pelloilta ja tunneleista tänä vuonna kertyy.

Sanne Katainen

Kotimaisista omenoista suurin osa tuotetaan Ahvenanmaalla.

Viime viikon Aila-myrsky ei aiheuttanut suuria vaurioita omena- ja päärynätiloilla, koska kova tuuli ja sateet eivät osuneet päätuotantoalueille, kertoo toiminnanjohtaja Miika Ilomäki Hedelmän- ja Marjanviljelijäin liitosta.

Suurin osa kotimaisista omenoista tuotetaan Ahvenanmaalla, missä sielläkin selvittiin hyvin. Maakunnan tarhoilla on varauduttu erityisesti pohjoisesta tuleviin tuuliin muun muassa suunnittelemalla tarhat mahdollisimman suojaisiin paikkoihin.

"Näillä näkymin on tulossa suhteellisen normaali omena- ja päärynävuosi", Ilomäki sanoo. Tarkkoja kilomääriä on hänen mukaansa vielä turhan aikaista arvioida. Omenoiden poimiminen on edelleen kesken, talviomenoita kerätään parhaillaan.

Viime vuonna omenasato rikkoi 8 miljoonan kilon rajan, ilmenee Luonnonvarakeskus Luken tilastoista.

Puutarhamarjojen satokausi on lähes päättynyt.

Viimeisiä mansikoita kerätään lähinnä tunneleista syyskuun lopulle saakka, Ilomäki kertoo.

Kunhan viimeisetkin mansikat on poimittu, on aika arvioida puutarhamarjojen satomääriä.

"Nyt näyttää siltä, että sato jää noin 20 prosenttia viime vuodesta."

Edellisvuotta vähäisempiin kiloihin on useita syitä: kausityövoimaa ei saatu riittävästi, viileä ja sateinen heinäkuu sekä erityisesti Itä- ja Pohjois-Suomea vaivanneet talvivauriot. Lisäksi joillain tiloilla myyrät ovat aiheuttaneet ongelmia.

Viime vuonna puutarhamarjojen kokonaissato oli 21 miljoonaa kiloa, josta mansikan osuus oli 18 miljoonaa kiloa. Mustaherukkaa saatiin 1,5 ja vadelmaa 1,3 miljoonaa kiloa.

