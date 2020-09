Suomalaisyritys vie osaamista Japanin maitotiloille: Kolminkertainen tehokkuus keskivertoon verrattuna, kehuu paikallisen tilan johtaja

Ruutukaappaus

Suomalaista 4dBarn®Designed -valmennusohjelmaa käyttäneen Farmnote DP:n uuden pihaton avajaisia vietettiin 4. syyskuuta. Kuva on kuvakaappaus yrityksen japaninkielisestä tiedotteesta.

Suomalaista maitotilojen 4dBarn®Designed -valmennusohjelmaa on viety Japaniin vuoden ajan.

Projekteja on käynnissä kymmenkunta ja uusia aloitetaan kuukausittain, tiedottaa ProAgria Oulun ja Arkkitehtitoimisto Jouni Pitkäranta Oy:n yhdessä omistama 4dBarn Oy.

Ensimmäinen 4dBarnin konseptilla luotu pihatto on Japanissa jo käytössä. Tilan johtaja, eläinlääkäri Yuto Taira sanoo pihaton tehokkuuden olevan kolminkertainen japanilaiseen keskivertonavettaan verrattuna.

Japanin lypsykarjatilat ovat yrityksen mukaan pääsääntöisesti samaa kokoluokkaa kuin Suomessa ja hyvin pitkälle perheyrityksiä. Haasteetkin ovat samantyyppisiä. Esimerkiksi työajan riittävyys ja työvoiman saannin vaikeudet vauhdittavat robottilypsyyn siirtymistä molemmissa maissa. Lypsytavan lisäksi myös toiminnan on muututtava, jotta tilan toiminta on kestävällä pohjalla.

Japanilaisia yrityksiä valmennetaan etäyhteyksien kautta. Suunnitteilla on kehittää tulevaisuudessa koko Japanin maitosektorin osaamista muun muassa webinaarien ja digitaalisen valmennusalustan kautta. Jälkimmäisen suunnitteluun yritys on saanut Business Finlandin rahoitusta, toimitusjohtaja Virpi Huotari kertoo tiedotteessa.

Käytössä oleva valmennusohjelma on maitotilalle yksilöllisesti räätälöitävä valmennus, jossa arvioidaan robottipihaton työrutiineja ja optimoidaan niitä hyvinvoinnin parantamiseksi. Tavoitteena on rakennus- ja toimintakulttuuri, joka on toimiva sekä ihmisille että eläimille vielä pitkälle tulevaisuuteenkin, yritys kertoo.

4dBarn Oy:n palvelut keskittyvät robottinavetan työajan käytön tehostamiseen sujuvien työrutiinien, suunnitellun lehmäliikenteen ja portituksen avulla. Yritys myös varmistaa suunnittelemiensa navettojen toimivuuden ja työn sujuvuuden seuraamalla ja mittaamalla navetan työnkäyttöä sen valmistumisen jälkeen.