MTK: Kausityövoiman saantiin liittyvät pullonkaulat on nopeasti purettava

PasiLeino

Ensi kauden kausityövoiman hankinta on jo käynnissä.

Koronakriisi voi vaikuttaa vielä ensi kauden työvoiman käyttöön. Siksi kausityövoiman saantiin liittyvät pullonkaulat on nopeasti purettava, MTK korostaa.

"Maatilat ovat jo aloittamassa työvoiman hankintaa ensi kaudelle. Ulkomaisen työvoiman maahantulon toimintamallin pitää olla nopeasti selvä", vaatii MTK:n elinkeinojohtaja Marko Mäki-Hakola.

"Meillä on vielä aikaa varautua kauden 2021 työvoimatarpeisiin, mutta kiire on jo kova. Esimerkiksi työlupiin liittyvien mallien muuttaminen vaatii aikaa ja työhön on ryhdyttävä nyt, esittää MTK:n elinkeinojohtaja Marko Mäki-Hakola

Lyhyet, alle kolmen kuukauden luvat voitaisiin muuttaa ilmoitusperusteisiksi, MTK esittää. Vuodesta toiseen Suomeen saapuvien työntekijöiden luvat tulisi käsitellä jatkolupina.

Lupaprosessiin tulisi antaa käsittelyaikalupaus ja luvan alkamispäivän tulisi alkaa maahantulohetkestä.

Digitalisaation ja neuvonnan avulla prosesseja voidaan sujuvoittaa huomattavasti, MTK listaa.

Tänä kesänä käyttöö otettua mahdollisuutta liikkua eri työnantajien välillä tulisi jatkaa.

"Pelkästään muuttamalla oleskelulupakortit digitaalisiksi saavutetaan jo viikkojen nopeutus prosesseissa. Lisäksi digitaalisilla palveluilla voidaan työpaikat tuoda ulkomaisten työntekijöiden löydettäväksi ja samalla voidaan vähentää riskiä maahantulosta väärennetyillä papereilla", Mäki-Hakola sanoo.

MTK: esittämä toimenpidelista