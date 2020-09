Sertifioidun kylvösiemenen kysyntä kasvanee

Jaana Kankaanpää

Siemenkauppiaat odottavat vilkasta talvea.

Siemenkaupan ennustetaan käyvän vilkkaasti tulevana talvena, kertoi Kylvösiemen-lehti viime viikolla.

Lehti on haastatellut neljän suurimman siemenliikkeen edustajat syyskuun alkupuoliskolla.

Kevätviljojen puinnit ovat myöhästyneet, mikä on yleensä lisännyt sertifioidun siemenen kysyntää.

Viljojen hehtaarisatojen arvioidaan jäävän tänä vuonna monin paikoin keskimääräistä pienemmiksi. Sama koskee sertifioitua siementä.

Kehnot puintiolosuhteet vaikuttavat myös siemenen laatuun, ja kaikkia siemeneriä ei välttämättä voida hyväksyä siemeneksi.

Jälkiversonta on vaivannut siementuotannossa olevia peltoja siinä missä muitakin. Vielä on kuitenkin vaikea arvioida, mikä on jälkiversonnan vaikutus itävyyksiin.

Vuonna 2018 oli myös paljon jälkiversontaa ja silloin syyskuun sää oli hyvä ja kasvustot ehtivät tuleentua syyskuun loppuun mennessä ja itävyyksissä ei ollut ongelmia.

Luottamusta löytyy, että huolellisella sadon käsittelyllä varmistetaan tänä vuonna laatu ja itävyydet.

Aikainen siementen ostaja saattaa hyötyä tänä syksynä paremmasta siementen saatavuudesta ja edullisemmasta hinnasta.

Siemenkauppa syyskylvöille kävi kesän aikana pirteästi. Erityisesti syysvehnällä on ollut hyvä kysyntä.

Koska puinnit venyivät, on vielä hankalaa arvioida kuinka siemenkauppa lopulta heijastui syksyn kylvöaloihin.

Alustavien arvioiden mukaan rukiin kylvöala on pienempi kuin viime vuonna. Syysohran kylvöala tulee kasvamaan ja syysöljykasvien pinta-ala on viime vuoden tasolla tai hiukan suurempi.

Syysvehnän kylvöala voisi siemenkaupan perusteella kasvaa merkittävästi, mutta vielä ei tiedetä kuinka syyskuun sää ja puintien edistyminen lopulta vaikuttivat.