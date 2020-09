Katso video: Munaxin toimitusjohtaja kertoo, mihin uuden jättikanalan 10 miljoonaa kiloa munia aiotaan myydä

Veikko Niittymaa

Ensimmäinen 80 000 kanan kanala on valmis ja viereen nousee kaikkiaan kuusi samanlaista. Pakkaamo näkyy etualalla oikealla.

Ensimmäinen kuudesta 80 000 kanan lattiakanalasta on valmis ja kanat tulevat sisään maanantaina. Sen jälkeen tänne ei ole enää ulkopuolisilla asiaa tautisuojauksen takia, kertoo toimitusjohtaja Janne Torikka Munaxilta.

Torikka seisoo uuden kanalan ovella. Takana avautuu lähes 180 metriä pitkä käytävä, jonka molemmin puolin on orret ja munintapesä kahdessa kerroksessa.

Mynämäen ja Laitilan rajan tuntumaan nousee Suomen suurin kanalakompleksi. Kanaloita rakennetaan kaikkiaan kuusi ja tahti on hengästyttävä. Seuraavan kanalan pohjat jo jo valettu ja siitä jatketaan puoli vuotta per kanala tahtia. Kolmen vuoden päästä kanoja on 480 000.

Tontilla on oma pakkaamo, jonne kuljettimet tuovat munat suoraan kanaloista. Tunnissa pakataan 60 000 muna.

Nopeudesta on hyötyä, sillä munat saadaan tuoreena eteenpäin niin, että parasta ennen päivä on mahdollisimman kaukana. Se vähentää osaltaan ruokahävikkiä, Torikka sanoo.

Mittakaavasta kertoo, että jokaiselle suomalaiselle riittää melkein kaksi kiloa munia, kun koko kompleksi on valmis, yhteensä 10 miljoonaa kiloa munia vuodessa.

Munaxin lattiakanalat ovat isoja myös maailman mitassa. Kanalan laitteistot tulevat Saksasta eikä laitetoimittajan mukaan Euroopasta ilmeisesti löydy näin suuria lattiakanaloita.

Kanalakokonaisuutta alettiin miettiä viitisen vuotta sitten, Torikka kertoo. YVA-selvityksiin, suunnitteluun ja lupien hankkimiseen meni pari vuotta ja rakentaminen alkoi tammikuussa.

Kanala rakennetaan keskelle metsää kunnan esittämään paikkaan. Asutusta ei ole lähellä eikä naapureita häiritä. Samasta syystä viereen nousee toistakymmentä tuulimyllyä.

Torikan mukaan kaikki on tehty, mitä on osattu ja voitu kanojen hyvinvoinnin ja ympäristön eteen. "Näin ympäristöystävällistä kanalaa ei ole ennen tehty."

Kanalassa syntyvä lanta kuivataan kanalassa syntyvällä lämmöllä ja kuljetetaan sen jälkeen vajaan 10 kilometrin päähän pelletöitäväksi.

Lantapellettejä myydään pienissä pusseissa sekä 600 kilon säkeissä maatiloille. Pelletit sopivat tavalliseen kylvölannoittimeen. Kanala sijaitsee Saaristomeren valuma-alueella. Pelletöinnin ansioista lannan fosforia pystytään kuljettamaan pois alueelta. Lantamäärä tarvitsisi muutoin lähes 4000 hehtaaria levitysalaa.

Kanala on pitkälle automatisoitu, alan viimeistä huutoa. Likimain kaikkea voidaan seurata etänä, kertoo hanketta johtanut Juhani Torikka Munaxilta.

Torikan mukaan uutta tuotantoa tarvitaan, koska alalta poistuu kanaloita kauppojen tulevan häkkikiellon takia.

Yhtiö tähtää myös vientiin. Tällä hetkellä noin 15 prosenttia tuotannosta viedään Itämeren ympäristöön sekä Singaporeen ja Hongkongiin, munamassaa ja -kokkelia, lähialueille myös kuorittua ja kypsää munaa.

Rima on kuitenkin paljon korkeammalla. "Tarkoitus on, että kolmen vuoden päästä viennin osuus alkaa nelosella (yli 40 prosenttia)", Torikka linjaa.