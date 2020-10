Konekilleri avautuu torstaina tiukoin koronarajoittein

Petteri Kivimäki

Tiukat koronaehdot tulevat näkymään torstaina käynnistyvässä Konekillerissä Jyväskylässä. Turvaetäisyyksistä pidetään kiinni ja maskia suositellaan kaikille.

Euroopan tämän syksyn ainoat maatalouskonemessut, Konekilleri Jyväskylässä, avautuvat torstaina tiukasti koronan asettamin ehdoin.

Järjestäjät käyttävät maskeja ja vieraille ja näytteilleasettajille on annettu vahva suositus maskien käytöstä, kertoo näyttelyä järjestävä Marko Toivakka 2LM Corporetesta.

Yksityiskohtaiset turvaohjeet löytyvät näyttelyn nettisivuilta konekilleri.fi

Messut palvelevat erityisesti pieniä ja keskisuuria yrityksiä, joiden on vaikea tavoittaa asiakkaita korona-aikana, Toivakka toteaa.

Näyttely on totuttua suppeampi. Koneille on varattu Jyväskylän Paviljongin suurin halli ja toinen on ravintolakäytössä. Näytteilleasettajia on 60.

Toivakan mukaan näyttely painottuu karja-Suomeen. Netissä voi käydä katsomassa tarkan luettelon mukana olevista yrityksistä, kun messuille lähtemistä mietitään.

Messujen järjestelyjä on tehty terveysviranomaisten kanssa. Sisälle voidaan ottaa kerralla 700–800 vierasta. Toivakka uskoo sen riittävän, koska messuilla oloaika lienee tavallista lyhyempi. ”Jos saa toivoa, älkää tulko kaikki heti aamuyhdeksältä.”

Näyttelyyn pääsee ilmaiseksi, mutta ennakkolippu vaaditaan, jotta väkimäärää pystytään seuraamaan. Lippuja saa näytteilleasettajilta ja ryhmille myös näyttelyn järjestäjiltä. Tämä on puhdas ammattinäyttely, Toivakka linjaa.

Näyttely on avoinna torstaina ja perjantaina yhdeksästä viiteen ja lauantaina kolmeen.

Maanantain MT:ssä kerrottiin virheellisesti, että näyttely avautuisi jo keskiviikkona.