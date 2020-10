Vehnän laatu laski, kun puinteja oli lykättävä jälkiversonnan takia

Pasi Leino

Kevätvehnää puitiin Nousiaisissa elokuun lopussa.

Kevätvehnän sakoluvut lähtivät tänä vuonna laskuun syyskuun toisesta viikosta alkaen, kun epätasainen tuleentuminen venytti puinteja, Ruokavirasto tiedottaa.

Viraston keskiviikkona julkaisemat tiedot viljasadon laadusta ovat vielä ennakkotietoja. Ne perustuvat noin 500 analysoituun näytteeseen.

Alle puolet keskiviikkoon mennessä tutkituista kevätvehnänäytteistä täytti kaikki seuraavat kriteerit: proteiinipitoisuus vähintään 12,5 prosenttia, sakoluku vähintään 180 ja hehtopaino vähintään 78 kiloa.

Vehnän ja rukiin hehtopainot ovat edellisvuotta matalampia, kevätvehnällä tähän mennessä keskimäärin 79,7 ja syysvehnällä 82,0 kiloa. Kevätvehnänäytteiden valkuaispitoisuus on ollut keskimäärin 14 ja syysvehnän 11,1 prosenttia.

Tutkituista ruisnäytteistä 90 prosenttia on ollut sakoluvultaan yli 120 ja hehtopainoltaan yli 71 kiloa.

Kauran matalat DON-hometoksiinipitoisuudet ovat Ruokaviraston mukaan positiivinen yllätys. Vain noin kaksi prosenttia näytteistä oli keskiviikkoon mennessä ylittänyt elintarvikekauran EU-lainsäädännön raja-arvon.

Kauran keskimääräinen hehtopaino on 56 kiloa.

Jälkiversonta lisäsi kauralla pienten jyvien määrää. Pieniin jyviin luetaan myös vihreät jyvät, joita tänä vuonna on näytteissä keskimäärin 0,9 prosenttia, mutta enimmillään 5 prosenttia.

Kauran keskimääräinen valkuaispitoisuus on 12,6 prosenttia.

Ohra on viime vuotta kevyempää. Tutkituista rehuohranäytteistä noin 68 prosentissa hehtopaino on vähintään 64 kiloa. Keskimääräinen hehtopaino on 64,7 kiloa.

Rehuohran keskimääräinen valkuaispitoisuus, 12,5 prosenttia, on viime vuotta parempi. Ohran jyväkoko on pienempi kuin viime vuonna.

Ruokavirasto toivoo, että näytepyynnön saaneet viljelijät lähettävät vielä näytteitä myöhäisemmistä puinneista.

Viljan laatutiedot päivittyvät joka yö Ruokaviraston Avoimeen tietoon.

