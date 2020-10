Oikukas alkukesä haastoi pinaatin ja herneen, mutta kaikkiaan Apetit saa jalostettavakseen tavanomaisen sadon

Kimmo Haimi

Porkkanalla käytetään yhä enemmän verkkoa, joka pitää porkkanakempin poissa ilman ruiskutuksia. Kuva on Uudestakaupungista.

Apetitin 140 sopimusviljelijää tuottavat vuosittain noin 34 miljoonaa kiloa kotimaisia kasviksia Apetitin Säkylän pakastetehtaan käyttöön. Vaikka kesän säät ovat olleet oikukkaat, tehtaalla odotetaan tällä hetkellä tavanomaista satoa.

”Sadosta tulee näillä näkymin kohtalaisen hyvä", Apetitin hankinta- ja viljelytyspäällikkö Gunta Cirule kertoo. "Juureksista esimerkiksi perunaa, porkkanaa, palsternakkaa ja lanttua vielä nostetaan."

"Nyt toivomme vielä loppusyksylle sopivia nostokelejä. Syksyllä on ollut normaalia enemmän kuivuutta, joten pieni vesisade ei aiheuttaisi haittaa”, Cirule sanoo.

Sään vaihteluista huolimatta Apetitin sopimustuottajien kokonaissadon määrä pysyy vuodesta toiseen suhteellisen tasaisena. Töitä satovarmuuden eteen tehdään muun muassa lajikevalinnoilla ja viljelymenetelmien jatkuvalla kehityksellä.

”Yksittäisten kasvisten suhteen poikkeamia voi vuosien välillä tulla. Esimerkiksi pinaatti ja herne ovat säävaihteluille herkempiä kuin pitkään maan alla kypsyvät juurekset. Tänä vuonna kevään viileys, alkukesän sateet ja kesäkuun hellejakso toivatkin haasteita juuri pinaatille ja herneelle”, Cirule sanoo.

Viljelijät ovat ottaneet yhä laajemmin käyttöön porkkanakempiltä suojaavia porkkanaverkkoja, joiden avulla tuholaistorjunta-aineiden käyttö jää käytännössä kokonaan pois.

”Verkoista on saatu viime vuosina hyviä kokemuksia Räpin koetilalta. Verkkojen määrää on lisätty nyt myös sopimusviljelijöiden pelloilla, ja kaikkiaan noin 30 hehtaaria porkkanapeltoja oli peitetty verkoilla. Verkkojen hyvä vaikutus on ollut selvästi nähtävissä”, Cirule kertoo.

Kaikki Apetitin sopimusviljelijät noudattavat Apetit Vastuuviljely -menetelmää. Menetelmä kattaa viljelyn yleisperiaatteet, kasvikohtaiset viljelyohjeet sekä laadun, tuoteturvallisuuden ja ympäristöasioiden hallinnan.

Lue myös:

Italialaiset ovat villeinä suomalaiseen pakasteherneeseen

Katso video – näin nousee sokerijuurikas Suomen uusimmalla ja suurimmalla koneella