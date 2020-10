Saksalainen sikateurastamo vältti täpärästi sulkemisen koronan takia – työntekijöiden liikkuminen sallittu vain kodin ja työpaikan välillä

Kimmo Haimi

Koronatapaukset ovat jälleen yleistyneet Saksan teurastamoissa. Kuva on suomalaisesta teurastamosta ennen koronapandemiaa.

Topagrar-julkaisun mukaan Emslandin paikallishallinto määräsi viime viikolla Tönnies-yhtiön teurastamon Sögelissä Ala-Saksissa suljettavaksi sen jälkeen, kun 112 työntekijällä oli todettu koronatartunta.

Tönnies oli viimeksi ongelmissa kesällä, kun sen suurteurastamo Rheda-Wiedenbrückissä jouduttiin sulkemaan koronatapausten vuoksi. Tuolloin tartunnan sai yli 1 500 työntekijää.

Yhtiö vältti tällä kertaa sulkemisen täpärästi valitettuaan päätöksestä. Tönnies vetosi tapausten laskeviin määriin.

Paikalliset viljelijät osoittivat myös mieltään päätöstä vastaan.

Maanantaiksi Tönnies sai luvan 5 000 sian teurastukseen. Ehtona tuotannon jatkumiselle ovat ankarat varotoimet.

200 teurastamotyöntekijää on asetettu lokakuun loppuun asti "työkaranteeniin", mikä tarkoittaa että he saavat liikkua vain kodin ja teurastamon välillä. Tavallisesti teurastamolla on 600 työntekijää.

Jokaisen on käytettävä tuotantotiloissa FFP2-luokan maskia. Kylmiin tiloihin on asennettu ylimääräisiä ilmansuodattimia.

Työntekijöitä testataan, ja uusille työntekijöille tehdään aina pikatesti.

Sögelin tuotannon jatkuminen ei kuitenkaan vielä ratkaise teurasruuhkaa, sillä varotoimenpiteet ovat vähentäneet muidenkin teurastamojen kapasiteettia alueella.

Viime viikolla Vion-yhtiön teurastamossa Emstekissä todettiin 63 koronatapausta. Laitoksessa on toistaiseksi lupa teurastaa vain puolet tavanomaisesta määrästä.

Teurastusta odottaa yhteensä 8 000 paikallisen tuottajayhteisön sikaa. Rajoitusten jatkuessa määrä kasvaa.

