Iisalmelainen hampunviljelijä vapautui syytteistä Itä-Suomen hovioikeudessa

Kari Salonen

Hamppua voidaan kasvattaa ruuaksi, kuiduksi ja lääkeaineeksi. Se on Suomessa hyvin perinteinen viljelykasvi.

Itä-Suomen hovioikeus on hylännyt 66-vuotiaan iisalmelaisen hampunviljelijän syytteet kokonaisuudessaan. Hovin mukaan mies ei syyllistynyt huumausaine- eikä lääkerikokseen viljellessään hamppua vuonna 2017.

Oikeus katsoi, että miehen viljelyn tarkoituksena oli ainoastaan ottaa talteen kasvien siemenet ja jalostaa niistä uusi siemenlajike jatkojalostettavaksi kaupalliseen käyttöön. Oikeuden mukaan näyttämättä jäi, että mies olisi kasvattanut hamppua huumeeksi.

"Asiassa esitetty näyttö ei myöskään osoita, että hänen tarkoituksenaan olisi ollut käyttää mainittuja myös kannabidiolia sisältäneitä kasvinosia lääkkeenä missään muodossa tai jalostaa niitä lääkkeenä käytettäväksi", hovituomiossa sanotaan.

Pohjois-Savon käräjäoikeus oli aiemmin tuominnut miehen sakkorangaistukseen lääkerikoksesta. Käräjäoikeus katsoi, että viljelyn tarkoituksena oli kehittää lääkekasvilajike.

Hovin mukaan hamppu on rikoslain tarkoittama huume, kun siinä on THC:tä eli psykoaktiivista tetrahydrokannabinolia. Toinen kannabiksen osa-aine on kannabidioli eli CBD. Hampun THC- ja CBD-pitoisuudella on hovin mukaan väliä, kun arvioidaan, onko kasvia kasvatettu huumausaineena käytettäväksi. Korkea THC-pitoisuus suhteessa CBD-pitoisuuteen voi viitata huumekäyttötarkoitukseen.