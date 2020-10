Markkinakatsaus: Leipävehnän hinta kotimaassa 190 euroon, viljapörssissä nousu tasoittui

Jarkko Sirkiä

Leipävehnän hinta on sadonkorjuun jälkeen ollut nosteessa.

Leipävehnän julkisissa ostotarjouksissa kotimaassa ylimmät ovat nousseet 190 euroon tonnilta.

Pariisin hyödykepörssissä joulukuun vehnänoteeraus liikkui viime viikon 210 euron tuntumassa. Hinta näyttää pörssissä vakiintuvan muutaman nousuviikon jälkeen.

Markkinoilla on nyt leivottu hintaodotuksiin eri puolilla maailmaa vallitseva kuivuus sekä muun muassa Kiinan suuret viljan ostot.

Rapsin lähinoteerauksen hinta kohosi Pariisissa viime viikolla yli 390 euron tonnilta. Maissin hinta on Pariisin hyödykepörssissä vahvistunut yli 190 euroon.

Luonnonvarakeskus Luken tilastojen mukaan leipävehnän hinta oli kotimaassa viimeksi yhtä korkealla kesäkuussa 2019.

Tuolloin takana oli kuivan kesän 2018 niukka sato ja vehnän hinta kävi tuolloin talven aikana 220 eurossa. Sitten hinnat laskivat kymmeniä euroja, kun 2019 syksyllä sato oli määrältään tavanomainen.

Talven 2018/2019 aikana ajoittain kaura ja jopa rehuohra ylittivät 200 euron hinnan.

Nyt niiden hinnoissa ei ole vastaavaa nousua nähty, sillä riittävyys on tänä syksynä ilmeisesti parempi kuin kaksi vuotta sitten. Rukiin sopimuksettomien erien hintaa painaa edelleen runsaat aiempien vuosien varastot.

Sianlihan hinta on vakiintunut Euroopassa alkusyksyn Saksan ASF-shokin jälkeen.

EU:n ylläpitämä hintaseuranta yltää nyt lokakuun puoliväliin. EU-maiden keskihinta e-luokan sianlihalle on asettunut 1,40 euroon kilolta. Porsaan keskihinta oli aavistuksen verran nousussa ensimmäistä kertaa sitten elokuun.

Saksassa sian hinta näyttää vakiintuvan noin 1,31 euroon kilolta.

Tanskassa hinta on e-luokan sianlihalla 1,55 euroa. Ruotsi on mennyt syksyn omilla teillään. Siellä hinta on nyt 1,93 euroa kilolta, kuukauden sisällä alimmillaan hinta Ruotsissa oli 1,89 euroa.

Suomessa lokakuun puolivälissä hinta oli 1,66 euroa kilolta. Se on prosentin vuodentakaista enemmän, mutta kahdeksan senttiä keskikesää vähemmän.

Atrian toimitusjohtaja Juha Gröhn kertoi viime viikolla, että Kiinaan on kysytty entistä enemmän suomalaista lihaa sen jälkeen, kun Saksasta löytyi villisioista afrikkalaista sikaruttoa.

Vienti näyttää vetävän nyt hyvin. Kotimaassa sianlihan kysyntä sen sijaan jatkaa maltillista laskuaan.

Perunan nostot ovat kärsineet ajoittain sateisesta säästä niin Suomessa kuin monissa muissa maissa.

Sateet pysäyttivät lokakuun alussa nostot Ranskassa, Belgiassa ja Alankomaissa yli 10 päiväksi, kertoo tuottajajärjestö MTK katsauksessaan.

Erityisesti Ranskassa ja Belgiassa on perunaa nostettu ajankohtaan nähden vähän. Belgian perunateollisuus on joutunut turvautumaan muun muassa Saksasta ostettuun perunaan, jotta ranskanperunan tuotanto on saatu pysymään käynnissä.

Viljan hintojen nousu voi heijastua ensi kesän peruna-aloihin Euroopassa.

Viljan paremmat hinnat yhdessä perunan nousevien viljelykulujen ja koronan aiheuttaman ranskanperunan kulutuksen laskun kanssa voisivat johtaa perunan viljelyalan laskuun ensi kesänä, MTK:n katsauksessa arvioidaan.

Viimeiset kolme kuivaa kesää Keski-Euroopassa laaturiskeineen ja tärkeimmän idunestoaineen käytön kieltäminen pakottavat perunaviljelijät miettimään viljelystrategioitaan. Vilja saattaa tarjota kannattavan ja vähemmän riskialttiin vaihtoehdon.

Perunan tuontimäärät Suomeen ovat olleet kahden viime satokauden ajan poikkeuksellisen alhaiset, 4 miljoonaa kiloa vuodessa, MTK kertoo.

Merkittävänä syynä tuonnin laskuun lienee kahden viime talven keskivertovuosia korkeammat perunan hinnat Euroopassa.

Varastovihannesten sadonkorjuu on vielä meneillään, kertoi MTK viime viikolla. Sääolot ovat pääosin suosineet nostoja, mutta paikoitellen viime viikkojen sademäärät ovat olleet suuria ja sadonkorjuu on vaikeutunut huomattavasti.

Keräkaalin menekki on tällä hetkellä normaalia. Keräkaalin viljelyala on ennakkotietojen mukaan käytännössä sama kuin viime vuonna. Varastokaalin satomäärä on hyvä.

Porkkanan markkinatilanne on jatkunut normaalina. Porkkanan viljelyala laski noin kolme prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Savi- ja hiekkamailla alkukesän kuivuus heikensi juuresten itämistä ja kasvustot jäivät paikoin harvoiksi, MTK kertoo.

Sipulin viljelyala laski reilut kaksi prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Sipulin varastoon nostot ovat loppusuoralla.

Sipulin satomäärät jäävät monin paikoin alhaisiksi. Pienikokoista sipulia tulee paljon ja varastomäärä on arviolta 20 prosenttia pienempi kuin viime vuona. Laatu on ollut pääosin hyvää.