Villisikojen epäillään levittäneen vakavaa salmonellaa kahteen sikalaan Ruotsissa

Erilaiset salmonellat ovat levinneet skoonelaisilla sikatiloilla. Saastuneiden tilojen sikoja on tapettu yhteensä noin 4 600.

Lari Lievonen

Salmonella voi päätyä sikalaan esimerkiksi bakteeria kantavan villisian ulosteillaan sotkemissa oljissa. Kuvituskuva.

Villisikojen epäillään olevan syypäitä kahdelle ruotsalaiselle sikatilalle levinneeseen vakavaan salmonellaan, kertoo ATL verkkosivullaan.

Sitä ei toistaiseksi tiedetä, miten salmonella on päässyt sikaloihin. Bakteeri voi livahtaa tuotantorakennukseen esimerkiksi salmonellaa kantavan villisian ulosteiden sotkemissa oljissa, kertoo ATL:lle eläintautiepidemioiden asiantuntija Karl Ståhl.

Kyseessä olevaa Salmonella Choleraesuis -bakteeria ei ole tavattu Ruotsissa 40 vuoteen.

Epätavallinen bakteeri havaittiin, kun kuolleena löydetystä villisiasta otettiin näytteitä afrikkalaisen sikaruton (ASF) varalta. Löydöksen perusteella Salmonella Choleraesuis -bakteeria alettiin etsiä myös toisen kuolleen villisian raadosta.

Nyt viranomaiset selvittävät, miten laajasti kyseinen bakteeri on villisioissa levinnyt, ATL kertoo.

Viranomaiset muistuttavat sikatiloja tautisuojauksen tärkeydestä. On pidettävä tiukasti huolta siitä, että villisiat ja tuotantosiat eivät ole tekemisissä keskenään tai että villisikojen eritteitä päätyisi sikalaan.

Salmonella on vaivannut skoonelaisia sikatiloja kuluneen kesän aikana.

Kyseessä on kuitenkin eri tyypin bakteeri kuin villisoista löydetty eikä kesäisten ja nyt todetun tapauksen välillä ole todennäköisesti yhteyttä.

Saastuneiden sikaloiden elämiä on jouduttu tappamaan tuhatmäärin, jotta tartunnat saataisiin kuriin. ATL:n mukaan tapettuja sikoja on noin 4 600. Kyseessä on kahden tilan siat: 1 300 eläimen lihasikala ja 3 500 sian porsastuotantosikala.

