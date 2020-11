Talouselämä: Ilkka Brotherus salasi tulotietonsa median listalta – nousi suurituloisten kärkeen 65,8 miljoonan euron pääomatuloilla

Ilkka Brotherus ansaitsi viime vuonna 65,8 miljoonan euron pääomatulot. LEHTIKUVA / Antti Aimo-Koivisto

Sinituotteen hallituksen puheenjohtaja Ilkka Brotherus ansaitsi viime vuonna 65,8 miljoonan euron pääomatulot. Näin hän nousee tällä tietoa viime vuoden suurituloisimmaksi 65,9 miljoonan euron yhteenlasketuilla ansio- ja pääomatuloilla.

Brotheruksen noususta suurituloisimpien listan kärkeen kertoi Talouselämä. Hän oli piilottanut tietonsa verottajan medialle toimittamalta suurituloisten listalta. Tulokärki päivittyy sitä mukaan kun media keksii etsiä tietoja käsin.

Brotherus sai viime vuonna merkittäviä pääomatuloja, kun urheiluvälineyhtiö Amer Sports myytiin Kiinaan. Hän oli yhtiön suurin yksityinen henkilöomistaja.

Tiedossa olevista verotiedoista toiseksi suurituloisin oli Petri Järvilehto. Hän sai ansio- ja pääomatuloa yhteensä 30,6 miljoonaa euroa. Järvilehto on toinen perustajista peliyhtiö Seriouslyssa, jonkaisraelilainen peliyhtiö Playtika osti viime vuonna. Yhtiö tunnetaan ötökkäpeli Best Fiendsistä. Kauppalehden mukaan Seriouslyn arvo kaupassa on voinut olla jopa 250–350 miljoonaa euroa.

Aamulla kerrottiin, että Järvilehto olisi ollut viime vuoden suurituloisin, koska hän oli verottajan medialle toimittamalla suurituloisten listalla ykkösenä.

Suurituloisimpien listan kärkipuolella ovat myös ainakin Planmecan toimitusjohtaja Heikki Kyöstilä 21,5 miljoonan euron yhteenlasketuilla tuloilla ja Jorma Takanen, 17,3 miljoonalla eurolla. Takanen sai viime vuonna pääomatuloja lukitusratkaisuja tarjoavan iLoq-yrityksen myynnistä, minkä lisäksi Takasten perhe luopui Sievi Capitalin enemmistöstä.

Suurituloisten listalla korkealla on myös Tuomas Kukkonen, joka sai pääomatuloja Kaslink Oy:n myymisestä Fazerille.

Yhteenlaskettujen pääoma- ja ansiotulojen päivittyvässä tulokärjessä kymmenen kärjen nimistä kuusi on Uudeltamaalta. Lisäksi noin kymmenen suurituloisimman joukkoon yllettiin Kanta-Hämeestä, Pohjois-Pohjanmaalta, Pohjanmaalta, Pirkanmaalta ja Kymenlaaksosta.

Ensimmäinen nainen hyvätuloisimpien listalta löytyy sijalta yhdeksän.

Ansiotulokärkeä hallitsivat jälleen peliyhtiö Supercellin nimet.

Verottajan medialle luovuttamien tietojen mukaan eniten verotettua ansiotuloa sai Supercellin Ilkka Paananen, 11,8 miljoonaa euroa. Toisena ansiotulokärjessä oli saman yrityksen Mikko Kodisoja, 10,2 miljoonaa euroa ja kolmantena Janne Snellman, joka sai verotettua ansiotuloa reilu seitsemän miljoonaa euroa.

Sama kolmikko oli ansiotulokärjessä myös vuoden 2018 verotettuja tuloja vertailtaessa.

Vuonna 2019 henkilöiden ansiotuloista kerättiin veroja yhteensä 28,6 miljardia euroa.

Viime vuoden verotietojen 5 000:n tulokärjestä puuttuu 894 nimeä. He ovat estäneet tietojensa luovuttamisen medialle toimitetulta listalta. 504 heistä on Uudeltamaalta.

Tiedot ilmenevät verottajan luovuttamasta listasta, jossa on viime vuonna eniten verotettavaa ansio- ja pääomatuloa saaneet.

Listasta ei käy ilmi, mihin järjestykseen tulokärjessä tietonsa salanneet sijoittuvat.

Kaikki verotustiedot ovat yhä julkisia ja etsittävissä verotoimistosta.

Tuloista ensimmäisenä ansiotulot, toisena pääomatulot ja tulot yhteensä. Medialle suoraan luovutetuista verotiedoista puuttuu noin 4 400 hyvätuloisen tiedot. Verohallinto on tänäkin vuonna toimittanut medialle listoja yli 100 000 euroa tienanneista suomalaisista, mutta tietojensa sähköistä luovuttamista on voinut vastustaa "henkilökohtaisen erityisen tilanteen" nojalla. Viime vuonna käytäntö oli voimassa ensi kertaa.

1. Brotherus Ilkka 114 771.50 € 65 827 797.10 € 65 942 568.60 €

2. Järvilehto Petri Aleksi 179 429.21 € 30 369 488.21 € 30 548 917.42 €

3. Kyöstilä Karl Heikki 844 96.44 € 21 441 955.30 € 21 526 451.74 €

4. Takanen Jorma Jussi Sylvester 211 781.83 € 17 073 013.75 € 17 284 795.58 €

5. Paananen Ilkka Matias 11 796 857.28 € 3 159 289.77 € 14 956 147.05 €

6. Langenskiöld Lars Robin Eljas 16 750.00 € 14 693 335.69 € 14 710 085.69 €

7. Kodisoja Mikko Juhani 10 225 424.87 € 2 732 507.44 € 12 957 932.31 €

8. Solja Jussi Into Antero 0.00 € 12 204 741.26 € 12 204 741.26 €

9. Seppälä Rafaela Violet Maria 69 990.00 € 11 474 987.03 € 11 544 977.03 €

10. Lundell Niclas Bo-Arne 94 378.90 € 11 150 723.35 € 11 245 102.25 €

11. Kukkonen Tuomas Sakari 53 482.53 € 11 182 039.61 € 11 235 522.14 €

12. Gripenberg Gerda Margareta Lindsay 0.00 € 11 013 171.80 € 11 013 171.80 €

13. von Julin Sofia Margareta dödsbo 0.00 € 9 150 699.65 € 9 150 699.65 €

14. Herlin Niklas Kustaa Harald 0.00 € 9 048 803.27 € 9 048 803.27 €

15. Herlin Antti Juhani 964 756.95 € 7 791 470.69 € 8 756 227.64 €

16. Leppinen Lassi Tapani 1 129 039.22 € 7 567 007.43 € 8 696 046.65 €

17. Kukkonen Juha-Petteri 52 723.13 € 8 164 729.81 € 8 217 452.94 €

18. Laakkonen Mikko Kalervo 56 330.50 € 7 393 710.79 € 7 450 041.29 €

19. Snellman Janne Olavi 7 009 630.86 € 296 178.98 € 7 305 809.84 €

20. Blåberg Olli Edvard 0.00 € 7 059 800.44 € 7 059 800.44 €