Pikkuraha ei auta vaan ruokavienti kaipaa tuekseen kunnon markkina-analyysin, MTK:n vientijohtaja korostaa

Sanne Katainen

Nopein sopeutuja on voittaja korona-ajan maailmanmarkkinoilla, Thimjos Ninios sanoo.

Suomalaisten elintarvikkeiden vientiä johdetaan liiaksi mielipiteillä, MTK:n vientijohtaja Thimjos Ninios sanoi valtakunnallisten luomupäivien avaussessiossa tiistaina.

"Tutkittu tieto puuttuu. Tarvitaan kattava ja kunnianhimoinen markkina-analyysi", hän korosti.

Pikkurahalla ei saada kunnon tulosta. Kunnianhimoisella analyysillä Ninios täsmensi tarkoittavansa valtion tilaamaa, yli 250 000 euron selvitystä.

Perusteellinen markkina-analyysi auttaisi esimerkiksi oikeiden kuluttajasegmenttien löytämistä eri tuotteille. "Nimenomaan oikea kuluttajasegmentti on tärkeä, ei maa, ei alue eikä edes kaupunki", Ninios korosti.

"Markkina-analyysi on oivallinen työkalu julkisten ja yksityisten resurssien kohdentamiselle. Kun resursseja on vähän, niiden vaikuttavuutta voidaan lisätä kohdentamalla ne tehokkaasti ja oikein”.

Korona-aika on vaikuttanut maailman ruokamarkkinoihin merkittävästi, Ninios totesi.

Se on heilauttanut aiemmin vakiintuneita markkinaosuuksia, vahvistanut agenttien, treidareiden ja muiden vastaavien toimijoiden roolia ja muuttanut kulutustottumuksia. Kilpailu on nyt erilaista kuin ennen, Ninios kiteytti.

Varsinkin Aasiassa luomun ja turvallisuuden asema on koronan myötä korostunut, Ninios kertoi. Luonnolla voi siellä olla merkittävä lisäarvo. "Aasiassa kysellään usein, voiko suomalaisen luonnon sertifioida."

Luomu on kansainvälisillä markkinoilla lähtökohtaisesti premium-tuote, jonka oletuksena on korkeampi hinta. Pelkkä luomu ei kuitenkaan aina riitä, sillä kilpailu on kovaa, Ninios totesi. On pakko erottautua.

Vanhat ja vahvat asiakkuudet ovat korona-ajan elintarvikemarkkinoilla nousseet arvoonsa. Toisaalta nopein sopeutuja on nyt voittaja, Ninios totesi.

Perinteinen kauppatapa edellyttää paikallista läsnäoloa kohdemaissa, kun matkustaminen nyt on vaikeaa. Miten se järjestetään, yksin vai yhdessä, Ninios heitti mietittäväksi.

Verkkokauppa taas vaatii aivan uutta osaamista ja resursseja. Siinäkin yhteistyö auttaisi.

Vientiin pyrkiville yrityksille on tarjolla paljon palveluita. Yrityksiltä tulee kuitenkin jatkuvasti viestiä, että tarvitaan lisää laadukkaita, yrityskohtaisesti räätälöityjä palveluja, Ninios kertoi. "Sekä julkista että yksityistä palvelutuotantoa on tarpeen kehittää."