Maaperän kosteutta mittaavan Soil Scoutin kehittäjä tähtää maailmalle – voitti juuri Agri-Inno -palkinnon

Johannes Tiusanen on kehittänyt menetelmän, jolla voidaan mitata langattomasti maaperän kosteutta, lämpötilaa ja suoloja.

Johannes Tiusanen

Kämmeneen sopivat anturit kaivetaan maahan ja jätetään sinne. Akkujen pitäisi kestää pari vuosikymmentä..

Maatalouden Agri-Inno -palkinto on myönnetty Soil Scoutin kehittäjälle ja perustajalle Johannes Tiusaselle Ulvilasta.

Tiusanen on kehittänyt maanalaisia langattomia maaperäantureita, joiden avulla voidaan seurata maaperän kosteus-, lämpötila- ja suolapitoisuusolosuhteita reaaliaikaisesti.

Satakuntalainen ei hätkähtänyt, vaikka tiedonsiirtoa langattomasti maan alta pidettiin mahdottomana. "Ei se helppoa ole, mutta ratkaisut on löydetty."

Anturit haudataan maahan, ja niillä voidaan seurata muutoin vaikeasti havaittavia maaperän muutoksia sekä eroja peltolohkojen eri osien välillä, Tiusanen kertoo.

Tuotteelle ja menetelmälle povataan maailmanlaajuisia markkinoita. Keskeiset osat tiedonsiirrossa on patentoitu.

Suomen messusäätiön myöntämän palkinnon arvo on 5 000 euroa.

Antureita on käytössä yli 2000 ja mikropiirejä on tilattu saman verran lisää, Tiusanen kertoo. "Tuotteen kaupallistamisessa on harpattu valtavasti eteenpäin viimeisen vuoden aikana."

Antureille on myös löytynyt uusia käyttökohteita. Sri Lankassa anturit varoittavat maanvyörymistä, Lontoossa Wembleyn tenniskentän kastelua ohjataan niillä ja Yhdysvalloissa niillä ohjataan viheralueiden kuivatusta.

"Olemme kuitenkin viljelijöitä ja haluamme kehittää maatalouden sovelluksia, pitää sormet mullassa", Tiusanen toteaa.

Keskeinen osa on tiedonsiirto maassa olevan anturin ja ulkopuolisen anturin välillä. Siinä on onnistuttu kuten myös siinä, että maahan kaivettu anturi pysyy toiminnassa vuosikausia. Anturi kerää kolmesti tunnissa tietoja aina sekunnin kerrallaan ja lähettää tiedot tuhannesosasekunnissa.

Keskeistä on tiedonsiirto. "Emme lähde kehittämään antureita, mikä on isojen tutkimusryhmien työtä. Sen sijaan tarjoamme tavan siirtää tietoa langattomasti ja luotettavasti."

Tiusanen teki maatalousteknologian tohtorinväitökseen johtanutta tutkimustyötä oman tilan pelloilla ja todisti samalla vesitalouden keskeisen merkityksen pellon sadontuottokyvylle.

Anturit ja oheistuotteet valmistetaan Suomessa. Ne ovat palkintoraadin mielestä osaltaan myös tehneet suomalaista teknologiaosaamista tunnetuksi maailmalla.

Raatiin kuuluivat Jyrki Wallin MTK:sta, Harri Mäkivuokko ProAgrialta, Juha Ojala Työtehoseurastsa ja Risto Varis MaatalousKonemessujen kehitysryhmästä.

