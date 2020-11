Maataloutta käsittelevät verkkoseminaarit keräävät yleisöä – Viljelyakatemian osallistujamäärä ylitti alkuperäisen tavoitteen kaksinkertaisesti

Viimeistään kulunut vuosi ja korona-aika on tuonut maatalousverkkoseminaarit osaksi arkea.

Jaana Kankaanpää

Verkkoseminaareissa kiitosta saa se, että niitä pääsee kuuntelemaan lähes mistä vain ja niistä tehtyjä videotallenteita milloin vain.

Verkossa järjestettävä Viljelyakatemia -verkkokurssi on noussut viljelijöiden suosioon. Luentosarja alkoi viikko sitten maanantaina.

Viljelyakatemiaan on ilmoittautunut mukaan yli 660 henkilöä, kertoi kehityspäällikkö Marko Jokinen Atrialta viikko sitten.

Viljelyakatemian toteutus lähti liikkeelle Tuottava Nautatilan Nurmi -kehittämishankkeen kautta.

Syksyn aikana webinaarisarjaa rakennettaessa ja yhteistyötahojen tullessa mukaan tapahtuma lähti kasvamaan merkittävästi, Jokinen kertoo.

"Ilmoittautuneiden määrän tällä hetkellä voidaan sanoa ylittävän alkuperäisen tavoitteen yli kaksinkertaisesti."

Ilmoittautuminen on edelleen mahdollista ja tilaisuudet ovat katsottavissa verkossa tallenteilta.

Maanantain jälkeen mukaan on ilmoittautunut kymmeniä uusia henkilöitä ja jatkuvasti määrä kasvaa, Jokinen kertoi viime keskiviikkona.

Osallistujia on melko tasaisesti jokaisesta Suomen maakunnasta Ahvenanmaata lukuun ottamatta.

Maakunnista Etelä-Pohjanmaalta on eniten osallistujia. Mukana on sekä kasvinviljely- että kotieläintiloja, mutta vahva edustus on myös asiantuntijoilla, neuvojilla ja opettajilla.

Olisiko verkkokoulutusta järjestetty, jos koronaa ei olisi tullut?

"Vastaus on kyllä ja ei. Kyllä siinä mielessä, että Tuottava nautatilan nurmi-hanke on järjestänyt jo aiemmin noin 20 webinaaria ja varmasti näitä olisi tullut ilman koronaakin lisää", Jokinen sanoo.

"Se että tämä webinaarisarja sai nykyisen muotonsa ja laajuutensa on väistämättä koronasta johtuvaa, sillä hanketoiminnassa keskeinen pienryhmätoiminta ja eri tyyppiset fyysiset kokoontumiset ovat olleet pysähdyksissä."

Viljelyakatemian tavoitteena on antaa koulutusta tuottajille resurssitehokkaista, ekonomisesti ja ekologisesti kestävistä tuotantotavoista. Koulutus on avoin kaikille peltokasvituotannon kehittämisestä kiinnostuneille henkilöille asiakkuussuhteista tai taustasta riippumatta.

Atrian yhteistyökumppaneina toteutuksesta vastaavat A-Tuottajat, A-Rehu, OSK Pohjanmaan Liha, Luonnonvarakeskus, Baltic Sea Action Group ja Altia.

Viime viikon tiistaina Vilja-alan yhteistyöryhmän luomuviljawebinaaria kuunteli suorana yli sata henkeä. Perjantaihin mennessä webinaarin tallenne YouTubessa oli kerännyt pitkälle yli 700 katselukertaa.

Maatalouskauppa järjestää muun muassa tuote-esittelyjä verkkotilaisuuksina.

RypsiRapsi 2025 -hanke järjestää talven aikana öljykasvikoulutuksia verkossa.

ProAgria järjestää esimerkiksi luomusiementuotannosta webinaarisarjan talven aikana.

Tuottajajärjestö MTK on järjestänyt tänä vuonna eri teemoista verkossa tupailtoja.

Viljelyakatemiassa verkkotilaisuus sai kehuja osallistujilta. Hyväksi nähtiin, että tietoa pääsee kuuntelemaan mistä vain ja tallenteita milloin vain.