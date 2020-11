Traktorikauppa elpyi koronasta – Valtran takapakki on jättänyt muille tilaa

Kevään tehdassuluista johtuneet toimitusviiveet on likimain kurottu umpeen.

Jaana Kankaanpää

Maatalouden investointitarpeet eivät ole vähentyneet koronan takia.

Kevään ja alkukesän alakulo maataloustraktorien kaupassa on ohi. Loppukesällä kauppa kävi vilkkaasti. Syksyllä nousu tasaantui, ja nyt kauppaa tehdään koronaa edeltävään tahtiin.

Tuorein lokakuun tilasto viittaa lievästi hidastuvaan menekkiin, mutta sekin lienee väliaikaista. Marraskuun ensimmäisinä päivinä ero on jo kurottu umpeen. Tiedot perustuvat Bisnoden kokoamiin ensirekisteröintitietoihin.

Korona jättää jälkensä koko vuoden traktorirekisteröinteihin kevään tehdassulkujen ja toimitusviiveiden takia, mutta vuodesta voi silti tulla viime vuoden veroinen myynnillisesti.

Lokakuun loppuun mennessä on ensirekisteröity 1 219 maataloustraktoria, kun koko viime vuonna kaupaksi meni 211 traktoria enemmän. Jos marras- ja joulukuu ovat tavanomaisia traktorikaupassa, tämän vuoden menekki asettuu hyvin lähelle viime vuoden 1 430:tä rekisteröintiä.

Korona ei ole ainoa konekauppaa heiluttanut asia. Vuosi sitten marraskuussa markkinoita ja edustuksia järjesteltiin hartiavoimin, kun John Deere siirtyi Hankkijalta Wihurille ja Hankkija nappasi tilalle Claasin. Kummatkin konekaupan talot ovat hankkineet esittelykoneita, jotka näkyvät tilastossa.

Ensimmäisten kuukausien perusteella näyttää siltä, että Wihuri on pystynyt pitämään John Deeren markkinaosuuden vajaassa 15 prosentissa ja Hankkija on nostanut Claasin osuuden kymmenen prosentin tuntumaan. Kirittävää silti riittää, sillä edustusmuutosten yhteydessä kumpikin konekauppias elätteli ajatusta 20 prosentin markkinaosuudesta.

Valtralle vuosi on ollut hankala osin ylimääräisen viiden viikon koronaseisokin takia keväällä. Markkinaosuus on notkahtanut 48,5 prosenttiin tammi–lokakuussa, kun vuosi sitten oltiin 55 prosentin paremmalla puolella.

Valtran takapakki on jättänyt tilaa muille. Deereä ja New Hollandia lukuun ottamatta markkinaosuus on kasvanut viime vuodesta.

Jukka Pasonen