Pro Luomun uudeksi toiminnanjohtajaksi Aura Lamminparras

Milla Karkulahti

"Intohimoni on tehdä avointa yhteistyötä", Aura Lamminparras sanoo.

Pro Luomu ry:n toiminnanjohtajana aloittaa ensi vuoden alussa maatalous- ja metsätieteiden maisteri ja agroekologi Aura Lamminparras. Tehtävä vapautuu, kun Pro Luomua alusta lähtien vetänyt toiminnanjohtaja Marja-Riitta Kottila jää eläkkeelle.

Pro Luomu perustettiin vuonna 2011 edistämään luomun kulutusta ja tuotantoa Suomessa.

Lamminparras on toiminut aiemmin Pro Luomussa asiantuntijana.

Pro Luomun tiedotteen mukaan Lamminparras on verkostoitunut laajasti elintarvikeketjussa ja tuntee pitkälti luomualan keskeiset toimijat niin julkishallinnon organisaatioissa, järjestöissä kun yrityksissäkin.

"Intohimoni on tehdä avointa yhteistyötä ja toimia menestyksen mahdollistajana kestävälle ruuantuotannolle", hän sanoo. "On kunnia siirtyä vetämään Pro Luomua ja edistämään luomualan kehitystä myös tästä roolista käsin."

"Auralla on vahvat näytöt osaamisestaan. Pro Luomu on yhteistyöjärjestö, jossa on mukana kaikki elintarviketjun toimijat tuottajista teollisuuteen ja kauppaan. Tämän laajan verkoston toimintaa hän lähtee nyt kehittämään", kertoo Pro Luomun hallituksen puheenjohtaja Ilkka Alarotu.