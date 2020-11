Väitös: Öljyn lisäys rehuun paransi maidon ravitsemuksellista koostumusta

Pekka Fali

Maidon ravitsemuksellinen koostumus parani, kun lypsylehmän rehuun lisättiin kalaöljyä tai sekä kala- että kasviöljyä, ilmeni Piia Kaireniuksen väitöstutkimuksessa Helsingin yliopiston maatalous-metsätieteellisessä tiedekunnassa.

Öljyjen lisääminen rehuun vaikutti myös lypsylehmän rasva-aineenvaihduntaan muuttaen pötsissä tapahtuvaa rasvahappojen aineenvaihduntaprosessia.

Kaireniuksen mukaan on tärkeää ymmärtää lypsylehmien maitorasvan koostumukseen vaikuttavia mekanismeja sekä sitä, miten maitorasvan koostumusta voidaan muuttaa ruokinnan keinoilla.

Tutkimuksessa tarkasteltiin mahdollisuuksia muokata maitorasvan koostumusta ihmisten ravitsemukselle suotuisammaksi, Luonnonvarakeskuksen (Luke) tiedotteessa kerrotaan.

Kalaöljyn lisääminen lypsylehmien rehuun yksin tai yhdessä kasviöljyjen kanssa lisäsi muun muassa terveysvaikutteisten monityydyttymättömien omega-3-rasvahappojen, kuten EPA:n, DPA:n ja DHA:n osuutta maitorasvassa.

Tämän taustalla on lehmän pötsistä ulosvirtaavien, ihmisravitsemuksen kannalta suotuisien, kerta- ja monityydyttymättömien rasvahappojen määrän lisääntyminen, jolloin näiden määrä myös maitorasvassa lisääntyy. Samalla tyydyttyneiden, ihmisen ravitsemukselle epäedullisten, rasvahappojen muodostus maitorauhasessa vähenee.

Myös kala- ja kasviöljyjen sisältämät rasvahapot muokkaantuvat pötsissä, jolloin maitorasvaan siirtyvien pitkäketjuisten trans-rasvahappojen määrää lisääntyy.

Pötsin luonnollisen rasva-aineenvaihdunnan välituotteena muodostuvien pitkäketjuisten trans-rasvahappojen ravitsemuksellisia vaikutuksia ei vielä tunneta. Osalla on havaittu suotuisia vaikutuksia, mutta teollisten prosessien yhteydessä muodostuneiden trans-rasvahappojen tiedetään altistavan kuluttajia sydän- ja verisuonitaudeille.

Lehmän ruuansulatuskanavasta ja maidosta tunnistettiin tutkimuksessa useita aiemmin tunnistamattomia pötsin rasva-aineenvaihdunnan välituotteita, kuten pitkäketjuisia trans-rasvahappoja, joiden havaittiin olevan yhteydessä lehmän tuottaman maitorasvan muodostumisen heikentymiseen.

Maitorasvan muodostumisen heikentäminen ruokinnan avulla voi vähentää energian kulkeutumista maitoon. Se voi parantaa lehmän energiatasetta maidontuotannon alkuvaiheessa, jolloin maitorasvan tuottamiseen kuluu huomattava osa lehmän saamasta energiasta.

Tämä voisi Kaireniuksen mukaan vähentää lypsylehmien negatiivisesta energiataseesta johtuvia terveys- ja hedelmällisyysongelmia ja parantaa lehmien kestävyyttä.

M.Sc. Piia Kairenius väittelee 13.11.2020 kello 12 Helsingin yliopiston maatalous-metsätieteellisessä tiedekunnassa aiheesta "Role of dietary fish oil and plant oil supplements in ruminal lipid metabolism and fish oil induced milk fat depression in lactating cows".