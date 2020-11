Koneviesti: John Deere 7R - ja 8R -traktorimallit vihdoin Suomessa – täysin uudistettu ohjaamo tarjoaa kuljettajalle kaikki herkut

Suomen työnäytöksissä on syksyn aikana esitelty John Deeren 7R- ja 8R -traktorit. Käyttäjälle parasta uusissa malleissa on uudistettu ohjaamo, jossa käyttöä helpottavia ominaisuuksia.

Tapio Vesterinen

John Deeren uudet mallit nähtiin ensi kertaa Suomen pelloilla Nivalan liete- ja maanmuokkausnäytöksessä 24.syyskuuta Witraktorin osastolla.

John Deere lanseerasi viime syksynä Agritechnicassa uudet 7R- ja 8R-mallinsa. 7R-mallin ensiesiintyminen tapahtui Nivalassa liete- ja maanmuokkauspäivillä syyskuussa.

Merkittävin uudistus molemmissa traktorisarjoissa on ohjaamo, joka on kokonaan uudistettu niin sisä- kuin ulkopuoleltakin. Suunnitteluun on osallistunut myös autonvalmistajana tunnettu BMW, joka on tunnettu kuljettajakeskeisestä suunnittelusta. Ohjaamossa on integroitu muun muassa työvalot, valomajakat, automaattiohjauksen antenni sekä äänentoistojärjestelmä. Ilmastointilaite ei enää ole katossa vaan ohjaamon alla, jonka ansiosta pääntilaa on enemmän, ja ohjaamomelu on alentunut.

Vetokoneeksi suunnitellussa 7R-mallissa kaikki oleellisimmat hallintalaitteet löytyvät istuimen rungon mukaan liikkuvaan CommandArm-kyynärnojaan. Kuljettajalle mieluinen uudistus on Ultimate-istuinvarustepaketti, jossa nahkaistuimeen on integroitu tuuletuksen ja lämmityksen lisäksi hierontatoiminto. Lisäksi ohjaamosta löytyy moottoripyörätyyppiset jalkatapit, joilla kuljettaja voi lepuuttaa jalkojaan myös silloin kuin istuin on käännetty.

Mallistouudistuksessa on muutettu myös mallimerkinnät. 7R-tunnuksen perässä olevat kolme numeroa kertovat traktorin nimellistehosta. Suomessa 7R-malli on mahdollista saada kuutena tehoversiona. Kahdessa pienimmässä mallissa on 6,8-litrainen kaksoisahdettu moottori, kun taas tehokkaammissa malleissa käytetään 9.0-litraista PVS-moottoria.

Mallistouudistuksessa vaihteistovaihtoehdot ovat pysyneet samoina kuin aiemminkin eli valittavana on joko e23-powershiftvaihteisto tai portaaton AutoPowr-voimansiirto. Poikkeuksena on 7R 350 -malli, jossa vaihteisto on aina portaaton. Molemmissa vaihteistovaihtoehdoissa huippunopeuden voi valita 40 km/h ja 50 km/h välillä. Uutena vaihtoehtona on mahdollisuus valita joko portaattomalla voimansiirrolla varustettuihin 7R-malliin CommandPro-ajovipu tai sitten perinteinen AutoPowr-vipu.

7R-malliuudistuksessa on huomioitu myös renkaat ja vetovarustusvaihtoehdot.

