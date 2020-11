Pellon lähettämä gammasäteily kertoo, minkä verran ravinteita pintamaassa on

SoilOptix

Pelto kierretään 12–15 metrin välein ja ajonopeus voi olla jopa 20 kilometriä tunnissa. Mönkijän nokalle asennetut anturit reagoivat heikkoon gammasäteilyyn.

Pellosta lähtevää gammasäteilyä valjastetaan pintamaan ominaisuuksien ja ravinteiden mittaamiseen. Tietoja saadaan ravinteiden ohella maalajista ja happamuudesta, kertoo toimitusjohtaja Paul Rayner SoilOptixilta Kanadasta.

Hankkija kertoi maanantaina yhteistyöstä SoilOptixin ja peltodataa jalostavan tanskalaisen FieldSensen kanssa. Paketti on ollut vuoden Hankkijan emoyhtiön Danish Agron edustuksessa Tanskassa vuoden ja nyt se tulee tarjolle Suomessa.

SoilOptix on erikoistunut pellon ominaisuuksien ja ravinteiden mittaamiseen gammasäteilyn avulla. Laitteisto eroaa kilpailijoista siinä, ettei pellon pintaa kosketa. Anturit on piilotettu tukevan putkeen, joka asennetaan 60 sentin korkeuteen maan pinnasta.

FieldSense koostaa saaduista tuloksista karttoja ja tiedostoja, joilla voidaan ohjata lannoitteenlevittimiä, kasvinsuojeluruiskuja ja kalkkikoneita.

Viime kesän testeissä saatiin mitattua 5–7 hehtaaria tunnissa, kertoo tuoteryhmäpäällikkö Helkala Hankkijalta. Mittauksen ohella pellolta tarvitaan maanäytteitä, jotta gammasäteilystä saadut tiedot osataan säätää kohdalleen.

Maalajin ja happamuuden lisäksi tietoa kerätään muun muassa fosforista, typestä, kalsiumista ja magnesiumista.

Helkalan mukaan järjestelmä esitellään viljelijöille runsaan viikon päästä ja tilauksia aletaan ottaa joulukuussa. Ensimmäiset mittaukset on ajateltu helmi-maaliskuulle, mikäli lunta on vähän.

Ravinteet kyetään mittaamaan 65–75 prosentin tarkkuudella. Tietoa saadaan noin 15 sentin pintakerroksesta. Märkyys, rankat sateet ja pellolla seisova vesi sekä yli 15 sentin lumikerros estävät mittausta, Raymer kertoo.

Helkalan mukaan hehtaarihinta asettuu 35 euroon ilman veroja, jos tutkittavaa peltoa on parikymmentä hehtaaria. Summa kattaa mittaukset, maanäytteet, kartat ja esimerkiksi lannoitteen levitystiedot.

Ensi kesänä käytössä on yksi mittauslaite. Päiväsaavutus lienee 50 hehtaaria.

Kaikkineen mittauslaitteita on vähän. Yhtiö on kotoisin Kanadan Ontariosta, missä on käytössä kahdeksan laitteistoa, Raymer kertoo.

Gammasäteilyä mittaavat anturit on pakattu noin metrin mittaiseen putkeen.