Näin saat hoidettua metsäveroasiasi verkossa – ohjeet kohta kohdalta, Katso-tunnisteet lakkautetaan vuoden lopussa

Yhtymän tai etuuden veroasiat pystyy hoitamaan verkossa omilla tunnuksillaan, kun on hankkinut ensin valtuuden asioiden hoitamiseen.

Monella yhteismetsän, metsäyhtymän tai maatalousyhtymän jäsenellä voi alkuvuodesta kihota hikikarpalo otsalle, jos oli ajatellut kirjautua hoitamaan yhtymän tai etuuden veroasioita vanhoilla Katso-tunnisteillaan.

Katso-tunnisteet lakkautetaan vuoden vaihteessa. Jos sähköisen asioinnin käyttöoikeuksia ei ole hoitanut kuntoon ajoissa, kirjautumisyritykset tyssäävät heti alkuunsa.

Ongelmia on edessä myös silloin, jos on Katso-palvelussa valtuuttanut esimerkiksi tilitoimiston hoitamaan yhtymänsä tai etuutensa veroasioita. Nämä valtuudet mitätöityvät, ja tilalle on annettava täysin uusi valtuutus Suomi.fi-palvelussa.

Kukaan verkkopankissa asioitaan hoitava ei kuitenkaan enää joudu hankkimaan itselleen uutta Katson kaltaista erillistä tunnusta yrityksen tai yhteisön asiointiin. Jatkossa sähköisiin viranomaispalveluihin kirjaudutaan samoilla henkilökohtaisilla tunnuksilla siitä riippumatta, hoidetaanko palvelussa omia henkilökohtaisia asioita vai yrityksen tai yhteisön asioita.

Verkkopankkitunnusten lisäksi palveluihin voi kirjautua mobiilivarmenteella tai henkilökorttiin liitetyllä varmenteella.

Kirjautumisen yhteydessä Suomi.fi-palvelu tarkistaa Digi- ja väestötietoviraston (DVV) rekistereistä, että kirjautujan henkilötunnuksen ja yrityksen tai yhteisön välillä on asioinnin salliva kytkös.

Viranomaisten perusrekistereihin eli kaupparekisteriin tai yhdistysrekisteriin kirjattu nimenkirjoitusoikeus oikeuttaa asiointiin automaattisesti eikä erillistä valtuutta asiointiin tarvitse hankkia.

Sen sijaan verotusyhtymissä, yhteisetuuksissa kuten yhteismetsissä, sekä Y-tunnuksellisissa kuolinpesissä tätä nimen ja yhteisön ”kytkentää toisiinsa” pitää erikseen hakea DVV:sta. Käyttöoikeus kirjataan hakemuksen perusteella viraston ylläpitämään valtuusrekisteriin.

Verohallinto suosittelee, että hakemus tehtäisiin mahdollisimman pian, jotta palvelu ei ruuhkaudu ja valtuus ehditään myöntää ennen kuin sitä tarvitaan esimerkiksi veroilmoituksen jättämiseen.

Oheisessa kaaviossa on kuvattu kohta kohdalta, miten yhteismetsät, verotusyhtymät, y-tunnukselliset kuolinpesät ja tiekuntien kaltaiset tahot voivat valtuuttaa joko omat jäsenensä tai ulkopuolisen henkilön tai yrityksen yhteisön veroasioiden hoitamiseen.

Käyttöoikeuksien hankkiminen itselle tapahtuu siis samalla tavalla kuin esimerkiksi tilitoimiston valtuuttaminen asioiden hoitamiseen. Yhteisö vain valtuuttaa tällöin oman jäsenensä asioiden hoitamiseen.

Vastaavalla tavalla voi valtuuttaa toisen henkilön tai yrityksen hoitamaan myös lukuisia muitakin viranomaisasioita. Yhteensä valtuutuksen voi tehdä Suomi.fi:ssä lähes 300:een eri asiaan.

