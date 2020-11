Heppatytöt haluttuja maatalousalalle: "Ei tarvitse olla kotoisin tilalta" – opettaja ja opiskelija kertovat, millaista arvokasta osaamista talleilla karttuu

Johannes Tervo

Hevosharrastajien päättäväinen asenne on huomattu luonnonvara-alalla. Maaseutuyrittäjäksi opiskeleva Aada Blom tarttui ylämaankarjaa sarvista Alajärvellä Koskenvarren Highlander -tilalla, jossa hän oli työssä oppimisen jaksolla. Blomin keskustelukumppanina on yrittäjä Marko Viitasaari.

Luonnonvara-alan oppilaitokset toivovat lisää opiskelijoita, koulutusalajohtaja Henna Latvala kertoo.

”Maataloudessa on työtä tarjolla, vaikka tilojen määrä väheneekin.”

Oppilaitokset innostavat myös kaupunkien nuoria alalle.

”Opiskelijan ei missään nimessä tarvitse olla kotoisin maatilalta. Asenne ratkaisee", Latvala sanoo.

Hänen työpaikkansa on Järviseudun ammatti-instituutti Jami Alajärvellä Etelä-Pohjanmaalla.

Latvala sanoo esimerkkinä niin sanotut heppatytöt. Heillä on talleilla karttunutta osaamista, jolle on kysyntää muuallakin.

”He ovat tottuneet työskentelemään isojen eläinten kanssa, vaikka moni ei tulekaan maatilalta.”

Oppilaitoksissa on huomattu tallityössä harjaantuneiden nuorten tiedot ja taidot.

”Heppatytöt tietävät, että eläimet on hoidettava ajallaan. He eivät pelkää vastuuta eivätkä fyysistä työntekoa, he osaavat lukea eläintä”, Latvala luettelee tärkeitä ominaisuuksia.

”Tosi hyvä, että pääsin monien koneiden rattiin", Aada Blom sanoo tilalla työskentelystään. "John Deerellä ajoin ensimmäistä kertaa."

Aada Blom opiskelee maatalousalan perustutkintoa Järviseudun ammatti-instituutissa Alajärvellä. Hän valmistuu maaseutuyrittäjäksi, nyt on toinen opiskeluvuosi menossa.

"Voit kutsua minua heppatytöksi", Blom sanoo.

"Seitsemänvuotiaana aloitin ratsastuskoulussa, ja yhdessä vanhassa valokuvassa istun hevosen selässä jo kaksivuotiaana.”

Aada Blom on tyytyväinen alan valintaansa.

Tallityö on hyvää oppia muuhun maatalousalaan, Blom sanoo.

”Heppatytöt eivät ylläty maataloustyön raskaudesta. Hevosten hoitaminen on aika kovaa hommaa, jos kaiken tekee itse.”

Talleilla kouliintunut ei hätkähdä likaistakaan työtä.

”Heppatytöt ovat tottuneet siihen, että paska lentää tallilla.”

Aada Blom ei ole maatilalta kotoisin. "Perheemme asuu omakotitalossa. Lähimmät naapurit ovat kymmenen metrin päässä", Muuramesta lähtöisin oleva Blom kertoo.

Aada Blom sanoo löytäneensä mieluisan opiskelualan.

”Todella! Tekisi mieli olla koulussa koko ajan – toisinaan tulee tunne, että miksi taas on viikonloppu.”

Hyvästä meiningistä hän kiittää opiskelukavereitaan.

”Meillä on koulussa tosi kiva porukka. Kaikki tuntevat toisensa, kaikki moikkaavat toisiaan.”

