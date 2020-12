4H-nuoret ahkeroivat tänä vuonna säkkienkeruuennätyksen: Talteen saatii 779 tonnia maatalousmuovia

Sähköinen taloushallinto on arkipäivää yhä useammalle maatilalle

Maatilojen arki on muuttunut vuosien varrella ja erilaiset velvoitteet, paperitöiden lisääntyminen ja toiminnan kasvaminen on myös luonut painetta kehittää taloudenhallintaa. Monelle viljelijälle on tuttua vuosittainen toistuva kuittirumba, kun verottajan vaatima veroilmoitus pitää täyttää.