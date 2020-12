Syysvehnää kylvettiin tuplasti viime syksyyn verrattuna, ruisalaan saattoi tulla pieni kasvu

Markku Vuorikari

Syysrukiin kylvöala oli tänä syksynä noin 20 200 hehtaaria. Vuosi sitten ennakkotiedoissa kylvöala oli tätä suurempi, mutta kasvukauden 2020 viljelyala jäi alle 20 000 hehtaarin. Kasvukauden 2019 ruisala oli yli 38 000 hehtaaria. Luomuruista tämän syksyn kylvöalasta oli lähes neljännes, noin 4 800 hehtaaria.

Tiedot selviävät Luonnonvarakeskus Luken julkaisemista syyskylvöalojen ennakkotiedoista sekä peltoalan käyttötilastoista.

Syysvehnän kylvöala oli 55 100 hehtaaria. Se on kaksinkertainen vuoden 2020 viljelyalaan verrattuna. Kylvöala on ollut suurempi viimeksi syksyllä 2002, mutta puitavaa kasvukaudella 2003 oli 34 400 hehtaaria. Talvi voi siis vaikuttaa huomattavasti syysviljojen lopullisiin aloihin. Luomusyysvehnää kylvettiin tänä syksynä 2 700 hehtaaria, joka on noin 5 prosenttia koko syyvehnän kylvöalasta.

Syysrypsiä ja -rapsia kylvettiin yhteensä 5 200 hehtaaria ja ala palautui toissavuoden tasolle. Lähes puolet kylvöalasta oli luomua. Viime syksynä syysöljykasveja kylvettiin vain 1 700 hehtaaria.

Suorakylvön osuus oli rukiilla 10 prosenttia ja syysvehnällä 17 prosenttia.

Syyskylvöalat perustuvat Luken satotutkimuksen 6 200 maatilan tietoihin.