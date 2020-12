Rypsin ja rapsin kylvösiementen peittaamiseen myönnettiin poikkeuslupa

"Uutinen on tärkeä koko öljykasviketjun toiminnan kannalta."

Carolina Husu

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes on myöntänyt tänään perjantaina poikkeusluvan Buteo Start FS 480 -valmisteella teollisesti peitatun rypsin ja rapsin siemenen kylvämiselle keväällä 2021.

Asiasta kertoo Avena Nordic Grain, joka haki poikkeuslupaa yhdessä Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliiton MTK:n kanssa.

”Lupa Buteo Start FS 480 -valmisteella peitatun rypsin ja rapsin kylvösiemenen käytölle keväällä 2021 on tärkeä uutinen koko öljykasviketjun toiminnan kannalta”, toteaa Avena Nordic Grain Oy:n toimitusjohtaja Tero Heikkinen.

”Toivomme, että päätös kannustaa viljelijöitä rypsin ja rapsin viljelyyn”, Heikkinen sanoo.

Tasaisesti taimettuva kasvusto on tärkeä edellytys onnistuneelle öljykasvien viljelylle. Kirppojen aiheuttamat vioitukset ovat merkittävä uhka rypsin ja rapsin kehityksen alkuvaiheessa, ja tehokkain keino niiden torjuntaan on toimiva siemenpeittaus.

Buteo Start FS 480 on jo viljelijöille tuttu peittausainevalmiste, sillä sitä on käytetty siemenpeittauksessa poikkeusluvan turvin jo vuosina 2019 ja 2020. Valmisteen tehoaineena on flupyridifuroni. Kokemukset Buteon käytöstä ovat olleet hyviä sekä koetoiminnassa että laajamittaisessa käytössä.