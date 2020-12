Perunaa pilaantuu varastoihin Euroopassa – poikkeuksellisen lämmin syksy yksi syy ongelmiin

Kari Salonen

Arkistokuvassa itämään otettuja siemenperunoita. Euroopassa perunat ovat alkaneet nyt itää liian aikaisin.

Perunan varastoinnissa on huomattavia ongelmia Euroopan päätuotantomaissa, kertoo tuottajajärjestö MTK katsauksessaan.

Perunaa on jouduttu nostamaan monin paikoin märissä oloissa ja erien kuivaaminen on ollut haasteellista. Perunaa on alkanut mädäntyä varastoissa. Riittävä ilmanvaihto on tarpeen perunaerien pitämiseksi kuivana.

Lisävaikeuksia on aiheuttanut käytetyimmän idunestoaineen klorprofaamin kieltäminen EU:ssa.

Euroopassa syksy oli poikkeuksellisen lämmin ja todennäköisesti tämän ylimääräisen lämpösumman vuoksi perunat ovat alkaneet itää aikaisin. Korvaavia idunestoaineita on rajoitetusti saatavilla ja niiden hinnat ovat nousseet merkittävästi.

Myös Suomessa perunan varastointi on ollut keskivertovuotta haasteellisempaa. Perunaa nostettiin useilla paikkakunnilla märissä oloissa.

Syksyn lämpimät säät erityisesti marraskuussa ovat hidastaneet varastojen jäähdyttämistä. Lisäksi varastojen ilman suhteellinen kosteus on ollut monin paikoin korkea. Nämä aiheuttavat huolta varastosäilyvyyden suhteen, MTK:sta todetaan.