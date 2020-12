Kylmäävä virhe: Lihatila on maksanut noin 75 000 euroa liikaa tulo- ja arvonlisäveroja – tilitoimisto kirjasi teurastamon maksamat etumaksut väärin, ongelmat saattavat koskea kymmeniä maatiloja

Johannes Tervo

Sika- ja nautatila voi saada teurastamolta osan seuraavan vuoden eläinmyynnistä korollisena lainana eli etumaksuna. Kuvan eläimet eivät liity tapaukseen.

Useat kotieläintilat ovat vuosien ajan maksaneet kirjanpitovirheen vuoksi tuhansia euroja ylimääräistä tuloveroa ja arvonlisäveroa, kertoo maatalouden talouskonsultti Osmo Autio Autiomat Oy:stä.

Autio on viime viikkoina törmännyt tapauksiin, joissa tilitoimiston tekemä virhe on aiheuttanut tilalle jopa kymmenien tuhansien eurojen menetykset.

Kyse on lihatiloista, jotka ovat peräkkäisinä vuosina saaneet teurastamolta etumaksua tulevan vuoden eläintilistään. Tilan kirjanpidon tehnyt tilitoimisto on kirjannut etumaksut teurastamon vuosiyhteenvedon mukaan.

Tässä kohdassa tilinpitäjä on astunut harhaan.

"Vuosiyhteenvedosta ei käy ilmi, että edellisellä tilikaudella maksettu eturaha on peritty seuraavana vuonna maksetuista eläintilityksistä", Autio valottaa.

Tilinpitäjä ei ole ottanut tätä huomioon. Hän on kirjannut tilalle maksetusta eläintilistä vähennetyn edellisen vuoden eturahan tuloksi kahtena peräkkäisenä vuonna: sinä vuonna, jolloin teurastamo on sen tilalle maksanut ja seuraavana vuonna, jolloin teurastamo on sen perinyt maksamastaan eläintilistä.

Autio korostaa, että virhe ei ole lihatalon: vuosiyhteenveto on tehty oikein.

"Jokaisen tilinpitäjän tulee tarkastaa yhteenvetoon liittyvän eturahan kirjaamistapa."

Lapualainen Autio tunnetaan erityisesti taloudellisiin vaikeuksiin ajautuneiden maatilojen neuvojana. Etumaksuihin liittyvä kirjaamisvirhe tulikin esiin hänen tutustuessaan uuden asiakkaan taloudelliseen tilanteeseen.

Sen havaittuaan hän kävi myös muiden asiakastilojensa kirjanpidot läpi aiemmilta vuosilta.

Tietojen kahlaaminen paljasti hänelle, miten kylmäävästä tilanteesta on kyse.

"Vastaavia tapauksia löytyi muitakin, jopa niin sanotusti nimekkäiden tilitoimistojen jäljiltä."

Erityisen kylmäävää on kuitenkin se, miten suurista summista pahimmillaan puhutaan.

"Yhdellä tiloista on maksettu vuosien aikana yhteensä noin 75 000 euroa liikaa tulo- ja arvonlisäveroja."

Miten näin suuri virhe on päässyt syntymään?

Autio on saanut luvan käyttää yhden asiakastilansa todellisia lukuja havainnollistamassa tapahtumaketjua.

Esimerkkitila sai vuonna 2015 etumaksua seuraavan vuoden eläinmyynnistä 19 000 euroa. Tilitoimisto on kirjannut sen oikein vuoden 2015 veronalaiseksi myyntituloksi.

Vuoden 2015 eläinmyynniksi on ilmoitettu veroilmoituksessa todellisten eläinmyyntien ja seuraavan vuoden etumaksun yhteismäärä 186 000 euroa.

Seuraavana vuonna tilitoimisto on jälleen poiminut yhteenvedolta sekä eläinmyynnin että etumaksusaldon.

Yhteenvedossa eläinmyynti ilmoitetaan bruttomääräisenä: siitä ei ole vähennetty edellisen vuoden etumaksun osuutta.

Todellisuudessa yhteenvedossa ilmoitetusta 118 000 euron eläinmyynnistä on vähennetty 19 000 euroa ja tilalle on maksettu vuonna 2016 myydyistä eläimistä vain 98 000 euroa.

Veroilmoitukseen on kuitenkin merkitty eläinmyynnin arvoksi 118 000 euroa, joten jaettava yritystulo on 19 000 euroa todellista suurempi.

Vastaava virhe on myös arvonlisäveroilmoituksessa. Näin ollen tilitettävän arvonlisäveron määrä on ollut lähes 4 700 euroa suurempi kuin olisi pitänyt.

Esimerkkitilalla etumaksua nostettiin myös vuosina 2016–2019. Näin ollen tilanne on kertautunut vuodesta toiseen ja maksetun ylimääräisen veron määrä on kasvanut kymmeniin tuhansiin euroihin.

Tämän jutun lopussa olevasta taulukosta voi katsoa, miten paljon tuloja ja toisaalta ylimääräistä arvonlisäveroa maksettavaksi vuosien 2016–2019 väärät kirjaukset ovat tilalle aiheuttaneet.

Siitä ei ole tällä hetkellä saatavilla mitään tietoa, kuinka monien tilojen tilinpidossa on tehty vastaava virhe.

Aution kokemuksen mukaan nauta- ja sikatiloista "etumaksujen kanssa enemmän tai vähemmän tekemisissä" on 10–15 prosenttia eli noin 200–300

"En pitäisi mitenkään mahdottomana, että eturahojen väärä kirjaamistapa vuosiyhteenvedosta saattaa hyvinkin koskea useita kymmeniä maatiloja. Mutta satoihin en usko."

Mitä sitten voi tehdä, jos oman tilan kirjanpidossa on tehty virhe ja sen myötä verottajalle on ilmoitettu liian isot myynnit?

Verotukseen voi hakea muutosta verotuksen päättymisen jälkeen verotuksen oikaisulautakunnalta.

Ei kuitenkaan loputtomiin: Tuloverotuksessa hakuaikaa on verovuoteen 2016 asti viisi vuotta ja verovuodesta 2017 lähtien kolme vuotta verotuksen päättymistä seuraavan vuoden alusta. Arvonlisäverossa aikaa on kolme vuotta.

Vuosien 2014 ja 2017 tuloverotusta koskevilla oikaisuvaatimuksilla on jo kiire, sillä niiden pitää olla verohallinnossa tämän vuoden loppuun mennessä eli viimeistään ensi viikon torstaina.

Vuosimenettelyssä olevat voivat hakea arvonlisäverotukseensa oikaisua enää vuoden 2017 ja sitä myöhempiin verokausiin.

Oikaisuvaatimuksen pitää olla perillä verottajalla määräpäivään mennessä. Postileima ei riitä todistamaan, että hakemus on postitettu ajoissa.

Suositeltavinta on tehdä oikaisuvaatimus sähköisesti Omaverossa, jossa vuosien 2014 ja 2017 tuloverotukseen tai vuoden 2017 arvonlisäverotuksen muutosta ehtii hakea vielä vuoden viimeisenä päivänä.

Jukka Pasonen