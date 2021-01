Verkkokauppa kasvaa ohi perinteisen viimeistään vuonna 2025, ennakoi alan indeksiä tuottava Vilkas Group – Matkahuolto varautuu jo jättikasvuun

Kimmo Haimi

Verkkokaupan tilausmäärät kasvoivat 60 prosenttia viime vuonna.

Koronavuosi 2020 nopeutti ratkaisevasti kaupan siirtymistä verkkoon. Yli 2 000 suomalaisen verkkokaupan myyntiin perustuva verkkokauppaindeksi kertoo tilausmäärien huikeasta kasvusta. Viime vuonna tilausmäärät kasvoivat 60 prosenttia, kun edellisinä vuosina kasvu on ollut 5-10 prosenttia vuodessa.

”Vuosi on ollut kyllä uskomaton. Kun katsotaan verkkokaupan kasvua ja muutosta kokonaisuutena, ohi perinteisen mennään viimeistään 2025. Korona on opettanut ihmiset nyt verkkokauppaan, eikä tämä juna enää käänny. Yritysten on panostettava entistä enemmän verkkoon, ja kilpailun myötä kisa ruokkii itseään, siirtymä verkkoon tulee kaikkiaan kiihtymään”, arvioi verkkokauppaindeksiä tuottavan Vilkas Groupin toimitusjohtaja Markku Korkiakoski tiedotteessa.

Matkahuollolle ennuste on jo tapahtuvan suunnittelun perusta.

”Varaudumme jo täysillä tähän kehitykseen. Nyt on kyseessä pysyvä kuluttajakäyttäytymisen muutos. Jokaisen logistiikkaoperaattorin on varauduttava verkkokaupan nopeaan moninkertaistumiseen. Tämä tarkoittaa erilaisia investointeja lajitteluun, kuljetuskyvykkyyksiin, pakettiautomaatteihin, ja niin edelleen”, kertoo Matkahuollon toimitusjohtaja Janne Jakola.

Matkahuolto kertoo selviytyneensä joulun ruuhkasta ja kovasta paineesta hyvin.

”Meidän vahvuutemme oli todella laaja ja monipuolinen verkosto. Kun pakettivolyymi kasvoi yli kaikkien odotusten, noutopisteverkostomme hyvä skaalautuvuus venyi hienosti. Pelkillä pakettiautomaateilla tämä ruuhka ei olisi koskaan hoitunut, ne täyttyvät aivan liian helposti”, kuvailee Jakola.

Matkahuollon tilastot vahvistavat tiedot verkkokaupan kasvusta viime vuonna.

”Kuljetimme juuri tuon 60 prosenttia enemmän kotimaisen verkkokaupan paketteja kuin 2019 tammi–lokakuussa”, kuittaa Jakola.

Korkiakoski epäilee, että verkkokauppa voi ohittaa perinteisen kaupan jo aiemmin kuin vuonna 2025.

"Se on varovainen kompromissi tilausmäärien ja euromääräisen kasvun perusteella arvioituna. Euroissakin kasvu oli viime vuonna 25 prosenttia."

Matkahuollon Jakola pitää selvänä, että kilpailu verkkokaupan logistiikassa kiristyy huomattavasti.

”Markkinaosuuksista taistellaan, ja se tulee näkymään hinnoissa entistä enemmän. Tavalliset kuluttajat tulevat hyötymään, koska kilpailun vaikutukset ulottuvat läpi koko ketjun loppuasiakkaaseen asti. Eikä kyse ole vain hinnasta, vaan asiakaskokemus on todella olennaista.”

Siihen vaikuttavat muun muassa noutopisteiden määrä, aukioloajat, digitaaliset palvelut kuten toimitusseuranta ja kotijakelu.