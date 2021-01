"Henki meinasi lähteä" – vakavan työtapaturman jälkeen eläinten kanssa toimiminen otettiin Maitotaipaleen tilalla tarkkaan syyniin

Yrittäjäpari Titta Pehkosen ja Mikko Lihavaisen 7- ja 9-vuotiaat lapset on pienestä pitäen opastettu siihen, etteivät navetta ja sen ympäristö ole leikkipaikka. "Navettaan ei saa tulla ilman vanhempien lupaa."

Maitotaipaleen tilalla työturvallisuutta on parannettu muun muassa asentamalla kaikkiin päivittäin koneella kuljettaviin oviin sähköiset avaajat.

Maitotaipaleen tilan yrittäjät Titta Pehkonen ja Mikko Lihavainen ovat kehittäneet tilansa työturvallisuutta ottaen huomioon rakennusten tekniset ratkaisut, työvaiheiden koneellistamisen ja karjan hyvinvoinnin omaa jaksamistaan unohtamatta.

Lähtökohtana on ollut nykyaikainen tekniikka. Sen ansiosta kahden robotin navetta on mahdollisimman helppohoitoinen ja työskentely siellä kevyttä.

Eläinten hyvinvointi on erittäin tärkeää, koska sitä kautta ihmiset voivat hyvin, Pehkonen ja Lihavainen kertovat.

Jaksamiseen liittyy muun muassa työterveyshuolto, johon molemmat yrittäjät kuuluvat. Sopimus on tehty mahdollisimman laajaksi, niin että tarvittaessa päästään nopeasti erikoislääkärin vastaanotolle.

Toiminta on ollut niin esimerkillistä, että Liperissä sijaitseva Maitotaipale on voittanut Maatalousyrittäjien eläkelaitos Melan Turvallinen maatila 2020 -kilpailun.

Navetassa työt tehdään valtaosin koneellisesti.

Pihatossa on hiekkaparret, jotka kuivitetaan kurottajan ja levityskauhan yhdistelmällä kerran viikossa. Hiekan ansiosta lantakäytävät eivät ole liukkaita. Lisäksi käytävien kuviointi vähentää lehmien ja ihmisten liukastelua.

Rehunsiirtorobotti pitää rehun lehmien ulottuvilla. Lisäksi käsin tehtävää työtä vähentää vasikoiden juottaminen milktaxilla, joka on vasikoiden automaattinen juottojärjestelmä.

Koneet ja laitteet tekevät töitä muuallakin. Päivittäin koneella kuljettavissa ovissa on sähköiset avaajat. Säilörehuaumat peitetään etukuormaajaan liitettävällä muovirullatelineellä ja painotushiekka levitetään kurottajaan liitettävällä sivupurkukauhalla. Talvella siilot aukaistaan kurottajalla.

Vilja käsitellään tuoreena ja se on siilossa valmiina annettavaksi lehmille. Näin kaikenlainen viljan siirtely ja altistuminen viljapölylle on jäänyt pois. Työturvallisuuden kannalta on hyvä, ettei kuivurissa tarvitse kiipeillä.

Kaikesta huolimatta Maitotaipaleella ei ole vältytty vakavilta työtapaturmilta. Toukokuussa 2019 hieho puski Pehkosta niin pahasti, että pohjeluu murtui kolmeen osaan.

"Henki meinasi lähteä", Pehkonen sanoo vakavana. "Onnettomuuden jälkeen eläinten kanssa toimiminen ja siirtotilanteet ovat olleet syynissä, jottei kukaan joudu sellaiseen tilanteeseen."

Myös tilalla käyvien lomittajien työturvallisuudesta on huolehdittu muun muassa laatimalla perusteelliset kirjalliset työohjeet.

Tapaturmista on mainittu erikseen monta kertaa. Lisäksi on näytetty video Pehkoselle sattuneesta tapaturmasta, jonka navetan valvontakamera tallensi. "Esimerkki siitä, mitä voi tapahtua."

Perheen 7- ja 9-vuotiaat lapset on pienestä pitäen opastettu siihen, etteivät navetta ja sen ympäristö ole leikkipaikka.

"Navettaan ei saa tulla ilman vanhempien lupaa", Pehkonen kertoo. "Yleensä asiat hoidetaan puhelimella."

"Jos haluaa koneen kyytiin, pitää seisoa syrjemmällä käsi pystyssä ja odottaa, että kuski huomaa. Lupaa ei ole lähteä juoksemaan koneen perässä", Lihavainen jatkaa.

Työturvallisuuden kohentaminen ei pääty palkitsemiseen. Suunnitteilla on siirtokäytävä, jota pitkin ummessa olevat lehmät kulkevat lypsyssä olevien pihatosta omaan navettaansa.

Eläinten siirroissa käytetään apuna paimenkoiraa.

Ummessa olevien 35-paikkainen pihatto valmistui viime syksynä ja kahden robotin pihatto kaksi vuotta sitten. Kaikkiaan Maitotaipaleen karjassa on hieman vajaa 150 lehmää.

Lähiaikoina parannetaan tien varressa sijaitsevaa karsinaa, jotta yksi ihminen pystyy hoitamaan teuraaksi menevien nautojen siirron autoon, Lihavainen kertoo.

