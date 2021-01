Väitöstutkimuksesta helpotusta vakavan tuhoojan nitistämiseen – uusi menetelmä mansikoita tuhoavan tyvimädän toteamiseen

Lari Lievonen

Mansikkasato saattaa mennä pilalle nahkamädän takia.

Mansikan taimissa tyvimätää ja marjoissa nahkamätää aiheuttava Phytophthora-munasieni on mahdollista saada esiin jo pellon laidalla. Sienen toteaminen voidaan tehdä mukana kannettavalla laitteella.

Menetelmän on kehittänyt MSc Mustafa Munawari väitöskirjassaan. Hän käytti nopeaa isotermistä nukleiinihappomonistustekniikkaa, joka mahdollistaa DNA:n monistamisen suoraan raakauutteesta ilman työlästä DNA-uuttovaihetta.

Munasienen varhainen toteaminen on tärkeää, koska nahkamädän pilaamat marjat eivät kelpaa elintarvikkeiksi. Taudinaiheuttaja leviää herkästi kasvista toiseen ja tuhot ilmenevät viljelyksillä erityisesti lämpiminä ja sateisina kesinä.

Erilaiset Phytophthora-lajit aiheuttavat vahinkoa muuallakin kuin mansikkapelloilla. Esimerkiksi perunarutto on Phytophthora tekosia. Irlannissa perunasato tuhoutui 1800-luvun puolivälissä. Seurauksena oli nälänhätä, joka johti miljoonan ihmisen kuolemaan.

Hedelmäpuilla munasieni aiheuttaa kuorimätää. Phytophthoran uhkaamien marjojen ja hedelmäpuiden myynnissä olevissa taimissa tai lisäysaineistossa ei saa olla munasienen oireita, selviää Ruokaviraston verkkosivuilta.

Munasieni heikentää myös tammimetsien kasvua Kaliforniassa Yhdysvalloissa, Munawari kertoo tiedotteessa.

Munawarin mukaan Phytophthoran hävittämiseen tähtäävät hankkeet ovat pääosin epäonnistuneet. Sen sijaan menetelmät munasienen leviämisen estämiseksi voivat onnistua.

Munawarin väitöskirja Application of recombinase polymerase amplification to diagnosis of Phytophthora diseases of strawberry tarkastetaan Kuopion luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnassa 15.1.2021.

