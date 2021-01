Vielä ei ole edes kylmä – maailman kylmimmässä asutussa kylässä mittari voi painua alle 70 pakkasasteen

Lunta ja pakkasta on Helsingissä nyt enemmän kuin Utsjoella.

Juha Kantanen

Eläimet ovat Siperian Jakutiassa sopeutuneet ääriolosuhteisiin. MT kertoi Jakutian alkuperäiseläimistä ja niihin liittyvästä suomalaisesta tutkimuksesta viimeksi vuoden 2018 lopulla.

Eteläisessä Suomessa on koettu pitkästä aikaa muutama napakka pakkaspäivä. Tänään pakkasta on Helsingissä noin parikymmentä astetta. Suomen päälaella Utsjoella lukema on vain 4 pakkasastetta.

Myös lunta on parhaillaan eteläisessä Suomessa noin puolet paksumpi kerros, kuin maan pohjoisimmissa osissa, ilmenee Ilmatieteenlaitoksen lumikartasta.

Ennätykset ovat vielä kaukana, vaikka pakkanen nyt tuntuukin kylmältä. Suomen pakkasennätys -51,5 celsiusastetta on mitattu Kittilän Pokassa vuonna 1999. Helsingissäkin on ollut pakkasta yli 35 astetta vuonna 1987 ja yli 30 astetta viimeksi vuonna 2003.

Maailman alimmat lukemat on mitattu Etelä-Mantereella, missä pakkasta on ollut enimmillään 93,2 celsiusastetta.

Asutuista paikoista kylmimmäksi on nimetty Oimjakonin kylä Siperian Sahan tasavallassa Venäjällä. Ikirouta-alueella sijaitsevan noin 500 asukkaan kylän pakkasennätys on -71,2 astetta.

Sahan tasavallan pääkaupunki on Jakutsk, jonka matkailusivusto tripsavy.com on listannut maailman kylmimpien matkailukohteiden listalla sijalle seitsemän.

Alueella kasvatetaan karjaa ja hevosia, jotka ovat sopeutuneet äärimmäisiin olosuhteisiin ja se on myös tärkeä eläinvalinnan peruste.

"Jos jakutiankarjan sonni ei halua mennä ulos 50 asteen pakkaseen, se ei kelpaa siitoseläimeksi", tutkimusprofessori Florian Stammler Lapin yliopiston Arktisesta keskuksesta on todennut.

"Arktisissa oloissa korostuvat sopeutuminen sekä ihmisen ja eläimen läheinen suhde. Nopeasti sopeutumaan kyenneet eläimet ovat auttaneet myös ihmistä sopeutumaan, Luonnonvarakeskuksen (Luke) tutkimusprofessori Juha Kantanen on sanonut MT:n artikkelissa 31.12.2018.

Sciencefocus-sivuston maailman kylmimpien paikkojen listan kärjessä ovat Etelämantereella ja Grönlannissa sijaitsevien tutkimusasemien lisäksi McKinley-vuori Yhdysvaltojen Alaskassa, Snag Kanadan Yukonissa sekä Verhojansk Siperiassa. Koko listauksen voit lukea tästä.

Sahan tasavallassa sijaitseva Verhojansk on omanlaisensa ennätyksen haltija. Siellä pakkasennätys on -69,8 celciusastetta, mutta paikka pitää hallussa myös napapiirin pohjoispuolen kuumimman lämpötilan mittaustulosta. Se on viime heinäkuussa mitattu + 38 celsiusastetta.

Talven kylmimmän ja kesän kuumimman lämpötilan ero on Verhojanskissa yli sata astetta.