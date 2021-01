S-ryhmä jatkaa varastojuuresten, perunoiden ja sipuleiden tarjouskilpailua – vaatimus sähköisestä kilpailutuksesta oli "vahinko"

Tarjouskilpailumenettely on MTK:n puheenjohtaja Juha Marttilan mielestä tuottajien kannalta erittäin huono. MTK on useita päiviä neuvotellut asiasta S-ryhmän kanssa. Marttila uskoo, että tuloksia syntyy."

Tuotteet, jotka S-ryhmä tarjousten perusteella valikoimiinsa ottaa, myydään osin tavarantoimittajien omilla tuotemerkeillä kaupan omalla merkillä.

S-ryhmä ei ole järjestämässä sähköistä kilpailutusta avomaanvihanneksista tai satokauden aikana ostettavista tuotteista vaan tarjouskilpailua koskien varastoperunoita, -sipuleita ja -juureksia, sanoo päivittäistavarakaupan johtaja Sampo Päällysaho.

Noin 20 tavarantoimittajalle lähteneen tarjouskilpailukirjeen mukana oli vahingossa liite, joka käsitteli sähköistä kilpailutusta. "Kyse on meidän virheestämme", Päällysaho pahoittelee. Hänen mukaansa sähköistä kilpailutusta ei ole tavoiteltu eikä liite liity tarjouspyyntöihin.

"Emme hae ääripäätä eikä mitään viikon mittaista huutokauppaa."

Väärän liitteen saaneisiin tavarantoimittajiin on oltu yhteydessä ja tilanne on selvitetty. Joulun alla jätettyjen tarjouspyyntöjen vastausaikaa on lisäksi jatkettu tammikuun loppuun saakka, Päällysaho kertoo.

MT kertoi perjantaina 15.1. SOK:n pakkaamoille lähettämästä kirjeestä koskien sähköistä kilpailutusta. MT:n näkemässä liitteessä yhtiö toteaa, että sähköinen kilpailutus tarjoaa läpinäkyvän, helpon ja kustannustehokkaan tavan tarjouskilpailun toteuttamiseen.

"Tarjouspyynnöillä haluamme osaltamme lisätä aidosti läpinäkyvyyttä ja sitä, että tavarantoimittajien yhdenvertaisuus toteutuu. Meille on tärkeää, että toimialalla noudatetaan yhteisiä pelisääntöjä.

Paukkupakkasten keskellä tulevaa kasvukautta on vaikea ennakoida, Päällysaho myöntää. Tavarantoimittajien pitää siis jättää tarjouksensa perustuen omaan arvioonsa tulevasta varastokaudesta ja silloin vallitsevasta markkinatilanteesta.

Tarjouksen voi jättää koskien koko kautta tai halutessaan pilkkoa jaksoa useampaan hintajaksoon, Päällysaho selittää. Tarjouksia ei tarvitse jättää koko sadosta, vaan määrästä, jonka toimittaja itse päättää.

S-ryhmä sitoutuu ostamaan koko sovitun määrän. Mikäli esimerkiksi kasvukauden olosuhteiden takia markkinahinta ei olekaan sovitun mukainen, hintaneuvottelut voidaan kesken kauden avata joko kaupan tai tavarantoimittajan aloitteesta, Päällysaho sanoo.

Tarjouskilpailulla S-ryhmä haluaa varmistaa, että se pystyy tarjoamaan asiakkailleen tietyn määrän tietynlaatuisia tuotteita oikealla hinnalla läpi vuoden. Kaupalle on lisäksi tärkeää, että yhteistyötä voidaan tehdä samojen tavarantoimittajien kanssa niin tänä kuin ensi vuonna.

Usea toimittajaa, joilta tarjouksia on pyydetty, ovat Päällysahon mukaan itse aktiivisesti olleet S-ryhmään yhteydessä. He ovat peräänkuuluttaneet haluaan lisätä toimitusmääriään.

Mikään ei kuitenkaan estä muita toimittajia olemasta yhteydessä S-ryhmään vaikkapa suoraan Päällysahoon ja tarjoamaan tuotteitaan myyntiin. "Kannustan uusia ja nykyisiä avoimeen keskusteluun."

Mikäli tuotteet ovat irtomyynnissä, asiakkaille kerrotaan tuottaja ja lajike, Päällysaho sanoo.

Osa tuotteista voidaan kaupata S-ryhmän omien tuotemerkkien, kuten Kotimaista, alla. Tästä neuvotellaan ja tehdään aina oma sopimus, Päällysaho sanoo. Nyt lähetettyihin tarjouspyyntöihin vastaamalla ei toimittaja suoraan sitoudu kaupan omiin merkkeihin.

"Hyvä, jos liite oli vahinko, mutta varsinaiset ongelmat liittyvät tarjouskilpailumenettelyyn. Tarjouspyynnöt ovat alan kannalta erittäin huono toimintamalli", toteaa MTK:n puheenjohtaja Juha Marttila.

Hän kertoo, että asiasta on useiden päivien ajan neuvoteltu S-ryhmän kanssa. "Keskusteluyhteys on olemassa ja uskon, että tuloksia syntyy."

"Sanelupolitiikan tulisi olla ruokamarkkinoilla ohi. Isoista uudenlaisista kauppatavoista pitäisi keskustella reilusti tavarantoimittajien kanssa."

