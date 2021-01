Onko autosi yksityinen vai sittenkin maatilan kulkupeli? Näin se määritellään

Oli auto yksityinen tai maatilan, ajoista on hyvä pitää kirjaa. Muukin luotettava selvitys hyväksytään muistiinpanojen liitteeksi.

Jussi Laukkanen

Auto kuuluu maatalouden kalustoon, jos sillä tehdyistä ajoista yli puolet on maatalousajoa.

Verotuksen näkökulmasta ei ole ollenkaan yhdentekevää, katsotaanko tilan ajoissa käytetyn auton kuuluvan yksityistalouteen vai maatalouden kalustoon. Tosin yksi nyrkkisääntö pätee: ajoista on tärkeää pitää huolellisesti kirjaa esimerkiksi ajopäiväkirjalla.

Määrittely on yksinkertainen: jos autolla ajetuista kilometreistä enintään puolet on yksityisajoa, se kuuluu maatalouden tulolähteeseen. Jos yli puolet on yksityisajoa, auto kuuluu yksityistalouteen.

Yksityistalouteen kuuluu aina myös viljelijän puolison auto.

Yksityisautolla tehdyistä maatalousajoista voi vähentää maatalouden veroilmoituksella lisävähennyksenä 0,43 euroa kilometriltä. Kilometreistä pitää liittää muistiinpanoihin luotettava selvitys.

Jos muistiinpanoissa on jo vähennetty auton kuluja, nämä kulut pitää vähentää lisävähennyksen kokonaismäärästä. Veroilmoitukseen merkitään saatu erotus.

Yksityisauton käyttö ilmoitetaan maatalouden veroilmoituksessa kohdassa Selvitys yksityistalouteen kuuluvan auton käytöstä maataloudessa. Omaverossa ajoneuvoja koskevat tiedot löytyvät täytön vaiheesta 2 (tulot). Paperilomakkeilla 2 ja 2Y ne ovat lomakkeiden neljännellä sivulla.

Maatalouden tulolähteen autosta aiheutuneet kulut merkitään muistiinpanoihin. Näitä ovat esimerkiksi polttoaineet, huollot ja auton poisto.

Kaikista ajoista tehdään selvitys. Kätevintä se on tehdä ajopäiväkirjalla. Kulut jaetaan ajopäiväkirjan merkintöjen perusteella maatalouden autokuluihin ja yksityistalouden elantomenoihin.

Maatalouden autokuluiksi lasketaan maatalousajoja vastaava osuus auton kulujen ja poistojen summasta.

Yksityisajojen osuus lisätään maatalouden tulokseen maatalouden veroilmoituksessa kohdassa Tuloutus yksityiskäytöstä, jos yksityis- tai metsätalouden menot on vähennetty muistiinpanoissa. Omaverossa tämä kohta on täytön vaiheessa 2 (tulot).

Maatalouden kalustoon kuuluvasta autosta ei myönnetä kaavamaista lisävähennystä.

Maatalouden kalustoon kuuluvan auton käyttö ilmoitetaan maatalouden veroilmoituksen kohdassa Selvitys maatalouden kalustoon kuuluvista ajoneuvoista ja niiden käytöstä.

Omaverossa kaikki ajoneuvoja koskevat tiedot syötetään vaiheessa 2 (tulot). Paperilomakkeilla 2 ja 2Y ne ovat lomakkeiden neljännellä sivulla.