Verkkolehti: Venäjä hyväksyi biojätteiden käytön rehuissa – samaan aikaan ruokahävikkiä suitsiva laki on yhä hyväksymättä duumassa

Suomessa ja Euroopassa tilanne on toisinpäin kuin Venäjällä: biojätteiden hyödyntäminen rehuissa on kiellettyä, entisen ruuan sallittua.

Jaana Kankaanpää

Mitään jätteeksi luokiteltua ei saa Suomessa eikä muuallakaan Euroopassa käyttää rehustuksessa. Kuvassa biojätettä. Kuvituskuva.

Venäjä sallii jatkossa jätteiden käytön eläinten rehujen raaka-aineena, kertoo All About Feed -verkkolehti uutisessaan.

Jätteiden käyttö rehuraaka-aineena tai sellaisenaan eläinten rehuna on ollut kiellettyä Venäjällä 1990-luvulta asti.

Vuoden vaihteessa voimaan tulleessa uudessa rehuasetuksessa biologiset jätemateriaalit jaetaan kahteen ryhmään muun muassa taudinaiheuttajariskin perusteella. Näistä ”vaaralliseen luokkaan” kuuluvaa jätettä ei saa jatkossakaan käyttää rehun ja rehun lisäaineiden tuotannossa.

Venäjän duumassa on käsittelyssä myös toinen rehujen raaka-aineisiin vaikuttava lakiesitys, lehti kertoo. Sen tavoitteena on mahdollistaa sellaisten elintarvikkeiden käyttö rehuteollisuudessa, joiden parasta ennen -päiväys on umpeutunut.

Suomessa entisten elintarvikkeiden rehukäyttö on nykyisellään sallittua tietyin edellytyksin. Sen sijaan elintarvikejätteen käyttö eläinten ruokinnassa on kiellettyä turkiseläimiä lukuun ottamatta.

Oleellista on nimenomaan jako entisiin elintarvikkeisiin ja elintarvikejätteeseen.

Elintarvikejätteitä ovat esimerkiksi ravintolassa jo tarjolla olleet ruuat ja ruuantähteet sekä ravintoloiden tai kotitalouksien keittiöissä syntyneet jätteet. Jos ruoka ei ole ehtinyt olla ravintolassa tarjolla vaan sitä on säilytetty asianmukaisesti kylmässä, se luokitellaan entiseksi elintarvikkeeksi. Sitä on tietyin edellytyksin sallittua käyttää rehuksi.

Entisiä elintarvikkeita ovat esimerkiksi ne, joiden parasta ennen -päiväys tai viimeinen käyttöpäivä ovat menneet. Elintarviketuotantoeläimille saa käyttää ainoastaan sellaisia entisiä elintarvikkeita, jotka luokitellaan kasviperäisiksi.

Venäjällä vanhentuneet ja vahingoittuneet elintarvikkeet on sen sijaan nykyisen lain mukaan hävitettävä. Niiden teollinen käyttö ei ole sallittua.

Tutkimuslaitos Skolkova arvioi, että viitisen prosenttia kaikesta tuotetusta ruuasta päätyy Venäjällä hävikkiin. Markkinoilta poistettujen elintarvikkeiden rehukäytön sallivaa lakia perustellaankin muun muassa ruokahävikin ja kaatopaikalle päätyvän ruuan vähentämisellä.

Suomen – ja samalla koko EU:n – ja Venäjän käytännöt rehuraaka-aineiden suhteen siis eroavat varsin merkittävästi toisistaan.

MTK:n liha-asiamies Mari Lukkariniemi pitää tärkeänä tehdä ero jätteen ja rehuraaka-aineeksi kelpaavan sivuvirran tai entisen elintarvikkeen välillä.

"Biojätteen käyttö rehun raaka-aineena olisi haastavaa jo siksi, ettei sen laadusta kovinkaan usein voi olla varma", hän korostaa.

"Rehu on merkittävä eläintautien kantaja, joten raaka-aineen laatuun on kiinnitettävä oikeanlaista huomiota. Biojätteen käyttö rehustuksessa on mielestäni iso bioturvallisuusriski, jos sitä ei käsitellä oikein taudinaiheuttajien tuhoamiseksi."

Alkuperäinen uutinen: Russia allows use of biological waste in animal feed