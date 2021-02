"Tuottajat ovat osallistuneet HKScanin talkoisiin isolla rahalla – pelkällä kiitoksella ei elä", kommentoi lihantuottaja yhtiön nousua

Lari Lievonen

Janne Räisänen on tyytyväinen siihen, että HKScan sai tuloksensa plussalle vaikeasta vuodesta huolimatta.

"On hyvä, että toiminta on vihdoin ja viimein saatu käännettyä voitolliseksi. Tämä voisi ehkä olla lupaus paremmasta tulevaisuudesta."

Näin kommentoi HKScanin torstaina julkistettua tulosta yhtiön sopimustuottaja Janne Räisänen Varkaudesta.

Hän toteaa, ettei viime vuoden toimintaympäristö ollut lihataloille helppo. Koronapandemia on aiheuttanut ongelmia esimerkiksi ravintolatoimintaan, HKScanilla ennen kaikkea Food service -sektorille.

"Näissä oloissa ihan jees tulos."

Räisänen oli torstaina perehtynyt HKScanin tulokseen tuottajien Facebook-sivun kautta.

Hän arvioi, että yhtiö onnistui viime vuonna myynnillisesti hyvin. "On saatu tuotteita myytyä paremmalla hinnalla."

Räisänen muistuttaa, että tuottajat ovat osallistuneet HKScanin kuntotalkoisiin melko isolla rahalla.

"Esimerkiksi nuoren naudan hinta on parissa vuodessa laskenut noin 20 senttiä. Se on iso raha, kun samaan aikaan vasikan hinta loppukasvattajille on noussut."

Hän toivookin, että yhtiö jatkossa muistaisi tuottajien maksamat talkoorahat.

"Ei se riitä, että pörssitiedotteessa kiitetään tuottajia. Pelkällä kiitoksella ei elä."

Räisänen kasvattaa angus-rotuista pihvikarjaa. HKScanille tilalta menee lähinnä lehmiä ja vasikoita. Pihvihiehot myydään suoramyyntinä, koska hinta on sitä kautta parempi.

Tilalla on 35 emoa, yhteensä keskimäärin 70 päätä.

Räisänen ei ole LSO:n jäsen, joten hän on voinut vapaasti vaihtaa teurastamoa talouden ja tuottajapalvelujen mukaan.

"Olen tuottanut melkein kaikille teurastamoille Snellmania lukuun ottamatta. Välillä oli omakin osuuskunta."

HKScanin palvelut, esimerkiksi laatusopimustilaan liittyvät neuvonnalliset asiat, toimivat Räisäsen mielestä tällä hetkellä hyvin.