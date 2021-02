Rajalan lehmät lypsävät lähes 14 000 litraa – kiitokset kuuluvat myös edelliselle sukupolvelle: "Eläinainespohja oli todella hyvä"

Sanna ja Markku Rajalan osakeyhtiövetoisella Havukan tilalla on tehty viime vuodet kovaa tulosta. Tilan karja on yksi Suomen korkeatuottoisimmista.

Anne Anttila

Maidontuottajat Sanna ja Markku Rajala pitävät tärkeänä, että olosuhteet navetassa ovat ensiluokkaisia ja kaikki osa-alueet ovat muutenkin tasapainossa. Työ palkitsee, mistä kertoo lähes 14 000 litran keskituotos.

"Tavoitteet on pidetty saavutettavuuden rajoissa ja hyvä keskituotos on tullut toteutuneiden tavoitteiden sivujuonteena", luonnehtivat työtään reisjärviset maidontuottajat Sanna ja Markku Rajala.

Sanna ja Markku ovat tilan 11. sukupolvi. Havukan tila on ollut saman suvun hallinnassa yli 300 vuotta.

Nykyinen isäntäpari otti isännän kotitilan nimiinsä vuonna 2014. Ennen lopullista sukupolvenvaihdosta toiminnan ympärille perustettiin vuonna 2009 maatalousyhtymä, Havukan MTY.

"Olimme mukana vain pienellä osuudella, sillä molemmilla oli päätyö tilan ulkopuolella. Markku työskenteli vuoteen 2010 saakka K-maataloudessa ja minä jatkoin sukupolvenvaihdokseen saakka Pro Agrian maitotilaneuvojana", Sanna-emäntä taustoittaa.

Markulla ja maitotilalla myös varttuneella Sannalla on taustalla agrologin (AMK) koulutus.

Nuoripari aloitti tilanpidon vuonna 1992 rakennetussa lypsypihatossa.

"Lehmäpaikkoja oli vain 28, mutta laakasiiloon tehtyjen lisäpaikkojen myötä pystyimme nostamaan pääluvun noin neljäänkymmeneen. Olimme jo ennen lopullisia tilakauppoja tehneet päätöksen uudesta pihatosta."

"Siksi vuonna 2014 tapahtui paljon. Alkuvuodesta teimme tilakaupat ja loppuvuodesta lypsimme jo uudessa, yhden robotin pihatossa", Rajalat kertovat.

Tällä hetkellä tilan lehmäluku on noin 67.

"Alku sujui hyvin mallikkaasti, sillä uuteen navettaan siirtyminen nosti keskituotosta 2 500 kiloa", maidontuottajat iloitsevat.

Vaikka uusien tilojen myötä karjan olosuhteet paranivat entisestään, niin Sanna-emäntä antaa isot kiitokset myös appivanhemmilleen.

"He ovat olleet innokkaita karjanjalostajia, joten eläinainespohja oli todella hyvä."

Anne Anttila

Markku Rajala jakaa aperehua karjalle.

Isäntäpari pitää tärkeänä, että elinolosuhteet navetassa ovat ensiluokkaisia ja kaikki osa-alueet muutenkin tasapainossa.

"Laatu lähtee hyvistä sonnivalinnoista, jonka jälkeen painopisteet vaihtelevat tarpeen mukaan, Sanna ja Markku Rajala pohtivat.

Tällä hetkellä tilan EKM-tuotos on piirua vaille 14 000 kiloa.

Huipputuotokset sijoittuvat kuitenkin vuoteen 2018, jolloin EKM-tuotos kipusi 13 839 maitokiloon.

Samana vuonna Sanna ja Markku muuttivat maitotilansa osakeyhtiöksi ja näin syntyi Havukan Oy.

"Ennätykset lienee nyt saavutettu. Työ maitokilojen eteen kuitenkin jatkuu ja yksi tärkeimmistä avainsanoista on onnistunut ruokinta", Havukan isäntäpari kertoo.

Havukan tilalla siirryttiin aperuokintaan 18 vuotta sitten ja käytössä on hyväksi havaittu kolmen paalin ape.

Anne Anttila

Mukana pysyminen vaatii jatkuvaa tiedon hankkimista ja niiden soveltamista oman tilan käyttöön, Sanna Rajala sanoo.

Ruokintasuunnitelmat tekee Sanna ja säädöistä vastaa Markku.

"Tuotosta ei tehdä ostorehulla, joten ruokinnan painopiste on laadukkaassa säilörehussa. Maistuva seos koostuu esimerkiksi timoteipohjaisesta nurmirehusta, ohra-vehnä- painotteisesta murskeviljasta sekä rypsistä. Välillä on kokeiltu myös maissia", he kertovat.

Isäntäpari sanoo kulkevansa aistit avoimina myös kaiken uuden suhteen.

"Olemme mukana Valion kolmivuotisessa Carpo-nurmihankkeessa. Tämän myötä saamme uutta tietoa kahden tilalta valitun koelohkon maaperästä, kasvukunnosta sekä niille soveltuvista lannotteista."

"Mukana pysyminen vaatii jatkuvaa tiedon hankkimista ja niiden soveltamista oman tilan käyttöön", Sanna ja Markku Rajala miettivät.

Anne Anttila

Maistuva rehuseos koostuu esimerkiksi timoteipohjaisesta nurmirehusta, ohra-vehnä-painotteisesta murskeviljasta sekä rypsistä. Välillä on kokeiltu maissia